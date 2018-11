Ihren Traumberuf verwirklichte die 25-jährige Magdalena Haselsteiner. Sie legte ihre Meisterprüfung in der Pferdewirtschaft erfolgreich ab und schuf sich in den vergangenen zwei Jahren einen eigenen Reitstall, mit dem sie sich nun auch selbstständig gemacht hat.

Ein Pferdenarr war Magdalena Haselsteiner schon von klein auf. Im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Reiten, mit elf Jahren bekam sie ihre ersten zwei Pferde. Dass sie beruflich etwas mit ihren Lieblingstieren machen will, war bald klar. Nach der Pflichtschule absolvierte sie die Pferdewirtschaftsschule in Tullnerbach und die Fachschule Edelhof. Nach vier Jahren schloss sie die Ausbildung als Pferdewirtschaftsfacharbeiterin ab.

In den darauffolgenden drei Jahren sammelte die Altweitraerin in Reitställen in Niederösterreich, Vorarlberg und der Schweiz Praxis. 2015 startete sie mit der Meisterausbildung am Edelhof und in Lambach in Oberösterreich. Die dafür notwendige dreijährige Praxis hatte sie schon absolviert, vor Kurzem konnte sie ihre Meisterprüfung ablegen.

Inzwischen ist auch die Realisierung ihres Reitbetriebes, die 2017 mit der Scheune und des Stalles im ehemaligen Anwesen ihrer Großeltern begonnen hat, abgeschlossen. Jetzt sind auch der Reitplatz saniert und der neue „Paddock-Boxen-Stall“ errichtet. Darin finden sieben Pferde in eigenen Boxen Platz.

Ausbildung für Dressurreiten geplant

Die Pferdewirtschaftsmeisterin und Reitstallbesitzerin bietet in Altweitra Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene an, betreut Einstellpferde sowie Zucht- und Reittiere. Darüber hinaus widmet sie sich auch der Aufzucht von Jungpferden. „Ein Fohlen bleibt die ersten sechs Monate seines Lebens bei der Mutter, dann erfolgt die Aufzucht in meinem Offen-Stall“, erklärt Haselsteiner, die sich über eine rege Nachfrage freut.

Auch die Angebote für Kinder ab fünf Jahren werden gerne angenommen. „Wichtig ist mir, dass die Kinder einen korrekten Umgang mit dem Pferd vom Putzen bis zum Reiten in spielerischer Form lernen“, zeigt die frischgebackene Meisterin auf.

Für das Wohl der Pferde nimmt die 25-Jährige viel Zeit und Arbeit auf sich. Tägliche Weidegänge gehören genauso dazu, wie das Futter von den eigenen Wiesen und von Biobauern aus der Region.

Ihr Hobby, das Dressur- und Springreiten, hat Haselsteiner in den letzten Jahren etwas zurückgeschraubt. Ab 2019 will sie aber wieder voll durchstarten. Dazu wird sie Ausbildungsplätze in ihrem Reitstall anbieten.