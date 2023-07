Spaßbewerb: Ruderwettkampf am Dorfteich

Der Ruderbewerb am Dorfteich beginnt am 15. Juli um 14 Uhr und wird von der Feuerwehr Reitzenschlag veranstaltet. Es sollen 16 Gruppen gegeneinander antreten, mit jeweils sechs Leuten pro Team. Insgesamt sollen es etwa 100 Teilnehmer werden. Der Ruderwettkampf soll ein Spaßwettbewerb werden. Der Wettbewerb läuft nach dem KO-System ab: In einem Drachenboot treten treten zwei Teams gegeneinander an und rudern in die entgegengesetzte Richtung. Das Team, das stärker ist, kommt eine Runde weiter. Nach dem Ruderwettkampf startet ab 21 Uhr das Clubbing im Discozelt mit Musik von DJ White Maxx.