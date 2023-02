Yipitaze-Fischleder: Ein Stoff, aus dem Innovation gemacht wurde

Es ist nicht selbstverständlich, als Erfinder bei der Verleihung einer Auszeichnung seine Erfindung am eigenen Körper tragen zu können. Außer der Erfinder kommt aus Reitzenschlag, heißt Rudolf oder Georg Schuh und produziert Fischleder. In mehr als 20 Jahren hat sich „Yupitaze“ einen Namen gemacht, vor Kurzem wurde dem kleinen Fischleder-Produzenten von der Wirtschaftskammer der Innovations- und Nachhaltigkeitspreis „Mode INNA“ verliehen.

Was damit ausgezeichnet wird, soll für die Modebranche ökologisch, nachhaltig und innovativ sein. Im Fall von Yupitaze ist es das Material Fischleder. Bei dem Gedanken an dessen Produktion wird nicht einem jeden gleich die Verbindung zu ökologisch, nachhaltig und innovativ einfallen, oder? „Wir sind mit unserem Stand öfter auf Märkten, nur einmal habe ich Negatives gehört. Aber: Was wir machen, ist das Verwerten einer ungenutzten Ressource“, sagt Georg Schuh.

Alternativ-Vermarktung für Karpfen war gesucht

Mit seinem Vater Rudolf hat er Yupitaze seit dem Jahr 1999 aufgebaut. Die Karpfenproduktion gehörte schon vorher zur Landwirtschaft der Familie. „Auch wir haben in der Vorweihnachtszeit Karpfen verkauft, vor allem nach Wien“, blickt Schuh zurück. In den 1990er Jahren sei der Preis eingebrochen, die Suche nach alternativen Vermarktungsformen begann.

War es ein Zufall oder doch das Schicksal, dass Familie Schuh zu der Zeit auf einen Angehörigen eines russischen Urvolkes gestoßen ist? „Er hat uns davon erzählt, dass sich seine Vorfahren mit Fischhaut bekleidet haben. Deshalb war er gerade am Weg nach Island, um die Herstellung von Fischleder an Lachshaut auszuprobieren“, erklärt Schuh: „Stattdessen kam er zu uns. Wir haben versucht, Leder aus Lachs- und Karpfenhaut zu machen.“

Der Rest ist Geschichte und Interessierten sicher bekannt: In Reitzenschlag wurde ein Verfahren entwickelt, das Farbe und Struktur der Fischhaut erhält. Das Leder wird seither für Taschen, Brillenetuis und andere Accessoires verwendet. Die Optik ist außergewöhnlich, das Material strapazierfähig.

Fischhaut vorübergehend in der Tiefkühltruhe

Gewissermaßen war es auch eine Hommage an die Wurzeln von Yupitaze, als Georg Schuh bei der Verleihung des Mode INNA eine Weste mit Fischleder-Besatz getragen hat. Hätten er und sein Vater aus dieser Fischhaut kein Leder gemacht, sie wäre im Abfall gelandet, oder mit dem Filet gegessen worden. Die Fische werden großteils im eigenen Schlachtraum verarbeitet: Vor allem Karpfenfleisch geht als Filet in die Gastronomie, während die abgezogene Haut von Schuppen befreit und vorübergehend tiefgekühlt wird. Neben Karpfen verwenden die beiden auch Lachs und Saibling – bei Letzterem bleiben die Schuppen dran.

Beim Saibling seien es nämlich die Schuppen, die Farbe und Muster des Leders vorgeben, erklärt Schuh. Bei den anderen Fischen hänge das von den Schuppentaschen ab. Für die Karpfenproduktion betreibt die Familie fünf eigene Teiche: Gefischt wird im Herbst, die Verarbeitungszeit fürs Fleisch läuft über den Winter.

Auch bei Partnern kommt es auf Regionalität an

An der Haut der Fische wird hingegen das ganze Jahr über in der Manufaktur gearbeitet. Wenn sie aus der Tiefkühltruhe kommt, wird sie eingelegt, danach das Fett herausgeholt. Ein Prozess mit mehrmaligem Waschen, Trocknen, Ausstreifen, Glätten. Ist das Leder fertig, kommt es zur Weiterverarbeitung bei Betrieben in Wien, München, Berlin, Dresden oder Spittal/Drau. „Wir sind darauf bedacht, dass unsere Partner dort produzieren, wo sie ihre Standorte haben“, sagt Georg Schuh.

Da ist es wieder. Er spricht über Wertschöpfung, die vor Ort bleiben soll. Und über das Ökologische, an dem es sich zu orientieren gelte. Schon fällt es leichter, bei Fischleder auch an Nachhaltigkeit und Innovation zu denken. Jeweils 1.000 Stück Karpfen und Lachs und 400 Stück Saibling werden, so rechnet Schuh vor, jährlich in Reitzenschlag zu Leder gemacht. „Das Potenzial nach oben wäre jedenfalls da“, sagt er.

Zeitliche Kapazität als Wachstumsschranke

Was das Wachstum aktuell beschränkt, seien die zeitlichen Ressourcen: Er selbst leitet in Wien ein Sägewerk, das in den 1950er Jahren vom Großvater gegründet wurde. Es ist auf Altholz und antike Baustoffe spezialisiert. „Es wird viel weggeschmissen. Wo auch immer ich etwas Passendes erwische, versuche ich, etwas daraus zu machen“, schmunzelt er, vor ihm ein Stück Leder vom Saibling liegend.

Ehe hier vor über 20 Jahren eine Möglichkeit gefunden wurde, um Fischleder zu erzeugen, hat es einige Versuche gebraucht. Heute wird noch immer an der Technik gefeilt und über neue Produkte nachgedacht. „Die Natur gibt uns ein einzigartiges Material, das keiner Verschönerung bedarf“, sagt Schuh: „Es ist es wert, dass man sich darum bemüht.“

