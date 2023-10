So warm war noch kein September in Gmünd

In der Wettermessstation Gmünd werden seit 1951 die monatlichen Temperaturen ausgewertet und das Tagesmittel errechnet. Für den Vormonat fiel dieses mit 17,9 Grad aus - ein neuer September-Rekord seit Beginn dieser Aufzeichnungen vor 72 Jahren. Im vorjährigen September war das Tagesmittel bei 12,9 Grad gelegen.

Der Höchstwert lag heuer bei 30 Grad, gemessen am 11. und 12. September. An nur drei Tagen lagen die Temperaturen unter 20 Grad. Auch in der Nacht blieb es relativ warm. Bis auf 16 Grad kletterte die Quecksilbersäule. Die Minimum-Temperatur lag im Vormonat bei drei Grad, gemessen am 30. September. In nur sieben Nächten war die Temperatur einstellig.

Ein Jahr davor lag die Höchsttemperatur bei 25 Grad. Zehn Mal gab es einen Tageshöchstwert von 20 Grad und darüber. Während der Nächte kühlte es stärker ab. Die Minimumtemperatur lag damals bei 2 Grad, 18 Mal lagen diese Temperaturen im einstelligen Bereich. – Mit 234 Sonnenstunden überholte der heurige September den Vergleichsmonat des Vorjahres (114,5) gewaltig. Dafür war es im Vormonat sehr trocken, es gab nur 23,2 Millimeter Niederschlag. Im September davor hatte es 84,2 Millimeter geregnet.

Fast idente Werte gibt es für die Septembermonate 1983 und 2003. Das Tagesmittel lag in beiden Monaten bei 13,3 Grad. Es wurden 226 Sonnenstunden im September 1983 und 229,75 im September 2003 verzeichnet. Geregnet hat es 49,1 Millimeter (1983) sowie 43,3 mm (2003).