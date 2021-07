Im ehemaligen Haus der „Herren“ der Glasfabrik Stölzle in Alt-Nagelberg entsteht gerade Großes. Das zuletzt großteils nur noch als Café-Restaurant genutzte traditionsreiche Anwesen wird zum großen Eventzentrum „Klanghütte“ umgebaut, die NÖN berichtete einst exklusiv über Pläne inklusive Tonstudio, Bistro & Hotel und mehrere Veranstaltungslocations. Verantwortlich dafür zeichnet NBG-Chef Karl Bauer, der das Herrenhaus bereits 2019 der Marktgemeinde Brand-Nagelberg abgekauft hat. Die Eröffnung der Klanghütte erhoffte sich der passionierte Hobbymusiker eigentlich für heuer. Planung und Baubewilligungen dauerten aber ihre Zeit. Erst Anfang des Jahres begannen die Bauarbeiten. Mittlerweile herrscht aber Hochbetrieb. – Ein Überblick.

Seit mehr als vier Monaten werde auf Hochtouren gearbeitet, erzählt Klanghütte-Direktorin Ulli Wigger beim Rundgang durch die Baustelle. Das merkt man. In der künftigen Verwaltung, wo früher unter anderem die Gemeindebücherei untergebracht war, geht man derzeit auf Sand. Die alten Böden mussten raus – die Feuchtigkeit. „Die waren leider nicht zu retten“, sagt Wigger. Gerade erst habe sich eine Zwischenwand ungeplant „verabschiedet“, ist im Zuge der Bauarbeiten rundherum eingebrochen. Eine der Überraschungen, die es eben gibt, wenn man ein Gebäude, dessen Grundmauern auf 1725 zurückgehen, saniert und umbaut.

Viele Überraschungen in den alten Gemäuern

Derlei gab es auch zur Genüge im baldigen Hotel & Bistro. Zugemauerte Nischen und Türen, alte Schächte unter den Fußböden oder überhaupt ein alter Kohlenkeller. „Der war komplett mit Wasser befüllt, ist aufgrund einer lecken Leitung über die Jahre vollgelaufen“, sagt Wigger. Gerettet werden konnte er nicht. Nach der Trockenlegung wurde er ausbetoniert. Darüber wird ein Lagerraum für die angrenzende Küche entstehen.

Überraschungen gab es auch im negativen Sinn. Denn von den alten Dübelbaumdecken konnte keine erhalten werden. „Sie mussten alle durch Betondecken ersetzt werden. Auch die hölzerne Stiege in den ersten Stock entsprach leider nicht mehr den Normen“, beteuert Wigger am Weg hinauf zu den Hotelzimmern. Diese sind schon in ihren Grundzügen erkennbar, die Mauern wurden verlegt, neu eingezogen. „In einem Raum kam der Original-Dachstuhl zum Vorschein, den wir jetzt versuchen, ins Zimmerdesign zu integrieren“, meint Wigger, die auch das fürs Hotel geplante Musikthema abändern musste. Statt Namen von Künstlern sollen die Zimmer nach Musikrichtungen/-epochen benannt werden. Aus rechtlichen Gründen. „Würden wir die Zimmer nach Künstlern benennen, möchten manche Managements bei der Planung und Gestaltung mitwirken…“

„Die Klanghütte beinhaltet sehr konträre Bereiche. Das bietet viele Möglichkeiten, bedeutet aber auch viele Anforderungen.“ Ulli Wigger

Über die Außenstiege, die bald ein Aufzug werden wird, geht es in den Garten, der am Fuße der zur neutralen Event-Location umgebauten Kapelle als Bistro-Terrasse und als Freiluftbühne umgestaltet wird. Dafür mussten viele Sträucher weichen – und auch einige Bäume. „Leider! Wir sind riesige Fans dieser Bäume, haben in Zusammenarbeit mit einem Baumdoktor auch einige Maßnahmen gesetzt, damit sie noch länger halten“, betont Wigger. „Aber leider konnten wir nicht alle retten. Im Endeffekt ist es auch ein Sicherheitsthema. Stellen wir uns vor, bei einer Hochzeit im Garten bricht der Baum, unter dem die Gesellschaft steht, auseinander…“

Pläne & Bewilligungen brauchten viel Zeit

Das Hauptquartier der Bauarbeiter ist derzeit das einstige Café-Restaurant. Dort entsteht ein Veranstaltungssaal, eine Trennwand zwischen alter Gaststube und Saal wurde dafür schon abgebrochen. Außerdem wurde die Akustik des mit großen Gewölben ausgestatteten Raums vermessen. „Wir entwickeln gerade eine eigene Lösung mit variablen Akustikelementen, um den Raum genau den Bedürfnissen für das jeweilige Einsatzgebiet anpassen zu können“, erklärt Wigger.

Viel zu tun also querfeldein. Ursprünglich hatte Karl Bauer nach dem Kauf des Herrenhauses 2019 von der Marktgemeinde Brand-Nagelberg noch optimistisch angegeben, schon 2021 eröffnen zu können. Dass dieser Zeitplan nicht halten würde, war aber bald klar. Da es für das einstige Haus der Herren der Glasfabrik Stölzle kaum verwertbare Pläne gab, musste das komplette Anwesen neu vermessen werden. „Bis wir die Pläne hatten, hat es etwa fünf Monate gedauert“, sagt Bauer. Anschließend brauchte es Baugenehmigungen. „Das hat uns dann fast das gesamte restliche Jahr 2020 beschäftigt“, ergänzt Ulli Wigger.

Parallel dazu wurden schon notwendige Reparaturarbeiten durchgeführt, offizieller Baustart des Großprojekts war dann aber im erst Februar/März 2021. „Seither geht wirklich sehr viel weiter“, freut sich Wigger. „Jeder hat Herzblut für das Projekt entwickelt, kann sich ein Stück weit damit identifizieren. Das merkt man. Darum war mir auch wichtig, sehr viele regionale Firmen einzubinden.“

Geeignete Gewerke zu finden, sei nicht so einfach gewesen. „Die Klanghütte beinhaltet sehr konträre Bereiche. Ein Hotel auf der einen und ein Tonstudio auf der anderen Seite. Eine Bistro-Bar und ein Eventsaal mit einem Open-Air-Gelände. Eine Kapelle für Heiratswillige. Viele Möglichkeiten bedeuten gleichzeitig viele Anforderungen an die Handwerker.“

Eine Herausforderung bringt auch die derzeitige Krise am Baustoffmarkt mit sich. „Das trifft uns natürlich. Manches verzögert sich, bei anderen Dingen müssen wir aber in den sauren Apfel beißen“, erklärt Wigger. „Ein Vorteil ist, dass wir einiges schon vor längerer Zeit bestellt haben. Da hält der Preis. Wir achten auch darauf, Dinge, die wir später brauchen, schon jetzt zu kaufen, wenn wir fürchten, dass der Preis nicht halten wird.“

Auch schon jetzt bestellt wurde die Mischpult-Konsole, Herzstück des Tonstudios – allerdings nicht aus Preisgründen. „Die Konsole wird eigens für uns gefertigt. Geliefert werden wird sie im Dezember, komplett vor Ort aufgebaut“, erklärt Wigger. Bis dahin sollen die baulichen Veränderungen in den Räumlichkeiten abgeschlossen sein und mit der Einrichtung des Studios einer der letzten Bauschritte begonnen werden.

Im Bistro und im Hotel sollen Anfang 2022 die Lichter auch für Gäste angehen, der Rest könnte im Sommer folgen.