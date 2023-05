Verleihung der Karpfenhaube an das Hotel-Restaurant Hausschachen

Damit erhielten die Betreiber, Gabriela und Gerhard Seidl, sowie der Küchenchef Siegfried Klein nun die höchste Auszeichnung für ihre kulinarischen Spezialitäten rund um den Waldviertler Karpfen. 2019 wurde das Restaurant bereits mit der Auszeichnung „Waldviertler-Karpfen-Restaurant“ geehrt.

Vertreter des NÖ Teichwirteverbandes, der Politik, der Interessenvertretung und der Fürstenberg'schen Teichwirtschaft wohnten der feierlichen Übergabe bei. Neben einer bedruckten Stoffhaube und einer Urkunde wurde eine Keramiktafel überreicht, die das Hotel-Restaurant beim Eingang als „Karpfenhauben-Restaurant“ auszeichnet.

Andreas Kainz, Obmann-Stellvertreter des NÖ Teichwirteverbandes, berichtete: „Neben dem ganzjährigen Anbieten und der garantierten Herkunft der Karpfen aus der Region Waldviertel zeichnen sich Karpfenhaubenträger auch durch eine „haubenwürdige Qualität“ von Küche und Service aus und bieten unter anderem kulinarische Schwerpunktaktionen.“ Leo Kirchmaier von der NÖ Landwirtschaftskammer und Geschäftsführer des NÖ Teichwirteverbandes ergänzte: „Der Waldviertler Karpfen ist seit 1999 als geschützte Wort-Bild-Marke beim Patentamt registriert und dient damit auch als Leitprodukt der Region. Vom Brütling bis zum Speisefisch dauert es mit 3 bis 4 Jahren vergleichsweise lange. Sehr geschätzt wird neben der garantierten Herkunft die besondere Qualität, die durch das langsame Wachstum und die extensive Wirtschaftsweise erzielt wird.“

Mario Klopf, Forstmeister der Fürstenberg’schen Forst- und Güterdirektion sowie Vorstandsmitglied des NÖ Teichwirteverbandes, bedankte sich: „Die Erzeugung von guten Lebensmitteln ist der Fürstenberg’schen Teichwirtschaft überaus wichtig und wir freuen uns sehr, mit dem Hotel-Restaurant der Familie Seidl einen Abnehmer zu haben, der unser qualitativ hochwertiges Produkt weiter veredelt.“

Gerhard Seidl bedankte sich herzlich für die Auszeichnung: „Meiner Frau und mir liegt sehr viel daran, die Golflandschaft in Weitra zu erhalten und höchste Qualität anzubieten. Der Waldviertler Karpfen passt somit perfekt in unser Konzept. Das verdanken wir natürlich auch unserem Küchenchef, seinem Team und dem Service.“

Bürgermeister Patrick Layr gratulierte: „Ich bin sehr stolz darauf, seit 2016 diesen Tourismusbetrieb in der Gemeinde zu haben. Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben, denn der servierte Karpfen wird vor Ort gezüchtet.“ NR-Abgeordnete Martina Diesner-Wais fungierte als Karpfenbotschafterin: „Der Waldviertler Karpfen ist sowohl ein wesentlicher Wirtschafts- als auch Umweltfaktor. In Zeiten des Klimawandels ist die besondere Teichlandschaft in der Region wichtig.“ Margit Göll, Mitglied des Bundesrates, ergänzte dazu: „Ich weiß, dass viele Gäste uns um den Teich und die intakte Natur beneiden. Die hervorragende Fischqualität, die vor der Tür gezüchtet wird, überzeugt immer mehr Menschen, regionale Produkte zu kaufen.“ Markus Wandl, Obmann der Bezirksbauernkammer Gmünd, ist sehr stolz auf die Teichwirtschaft im Bezirk. „Der Erfolg der Teichwirte ist auf das optimale Zusammenspiel von Produktion, Beratung, Vermarktung und Verarbeitung zurückzuführen.“

