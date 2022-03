Revival in Weitra Waldviertler Sextett lädt zu „rhythmischer Messe“ & Frühschoppen

Lesezeit: 3 Min Anna Hohenbichler

Spielen am 3. April in Weitra eine „rhythmische Messe“ und einen Frühschoppen: Jakob Bauer, Erich Weißenböck, Herbert Grübl, Reinhard Bauer, Karl Hofbauer und Robert Zeilinger. Foto: privat

Über 20 Jahre nach der offiziellen Auflösung spielt das „Original Waldviertler Sextett“ am 3. April am Hausschachenteich in Weitra.