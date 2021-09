Spektakuläre Abwechslung in der Jurte der Waldviertler Werkstätten in Schrems: Akrobatikvorführungen konnten hier erlebt werden.

Die Weinviertler Kursleiterin Alma Gall gastierte im Rahmen von sehr gut gebuchten, attraktiven Akrobatik-Yoga-Kursen bei der Gea-Akademie um Heini Staudinger. Dabei nutzte sie die Gelegenheit, um in der Mitte der Jurte ein gut sieben Meter hohes Dreibein aufzustellen. Tagsüber wurde für Vorstellungen ihrer Zirkuskollektiv-Gruppe „Rhizomatic Circus“ in den nächsten Wochen geübt, abends gab es für Kunden und Kursgäste spektakuläre Kostproben daraus. „Wo hat‘s denn sowas schon gegeben – Schuh- und Betten(ver)kauf und zwischendurch ein bissl Akrobatik?“, schmunzelte Hausherr Staudinger, der ohnehin schon extrem happy mit der Performance seiner „Puzzleteilchen“ von Schuhfabrik über Akademie, Gea-Album, Wirtshaus und Hotel bis zu den Gea-Läden in Österreich und Deutschland ist. Das Hotel am Hauptplatz verbuche stärkeren Andrang als vor Corona, sei regelmäßig ausgebucht. Auch das Wirtshaus sei mit neuem Küchenchef Daniel Fuchs mittags rappelvoll.

Alma benötigt viel Kraft, um den Ring mit Rosa waagrecht zu halten. Karl Tröstl

Für Akademieleiterin Renate Gönner wurde es dafür kurzerhand mehr als nur „ein bissl Akrobatik“: Sie wurde von der Gruppe prompt zum Mitmachen animiert – und machte im Ring gar keine schlechte Figur. Die Zuschauer waren begeistert, auch von der Arbeit einer Lichtkünstlerin. Am 19. September gastiert das Zirkuskollektiv in Drosendorf – es hat auch schon ihr neuerliches Kommen für Schrems angekündigt. -