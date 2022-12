Flughafen Budweis: Erste zwei Destinationen ab August 2023

Mehr als 15 Jahre nach dem Aufkommen erster Visionen dürfte es bald soweit sein, dass vom Budweiser Flughafen erste Charterflüge ans Meer gehen. Wie www.idnes.cz berichtet, hat die Gesellschaft Čedok mitgeteilt, dass sie die ersten Urlaubsreisen nach Griechenland und in die Türkei vorbereitet hat. Der Start ist demnach für Anfang August 2023 geplant.

Seit der Modernisierung des Flughafens sind drei Jahre vergangen, dem Areal fehlte jedoch die notwendige Flugverkehrskontrolle. Erst heuer gelang es dem südböhmischen Kreis, eine Lösung zu finden. Čedok bietet Abflüge in zwei populäre Destinationen.

„Historisch erste Abflüge aus České Budějovice starten im nächsten Jahr, ab Anfang August werden wir auf Rhodos in Griechenland oder an die türkische Riviera fliegen,“ informiert Čedok-Generaldirektor Stanislav Zeman. Der Flughafen erfüllt nun die Voraussetzungen für regelmäßigen zivilen Luftverkehr, erhält den Flughafencode JCL.

Kreishauptmann Martin Kuba erwähnte gegenüber www.idnes.cz, dass er mit dem Amt für Zivilluftfahrt und Flugverkehrskontrolle daran gearbeitet habe, die Sachen am Flughafen in Schwung zu bringen. „Die Tatsache, dass Čedok schon den Reise-Vorverkauf startete, ist nach all den Jahren eine Schlüsselbotschaft“, so Kuba.

Die größte Charterfluggesellschaft im Südböhmischen Kreis will Boeing 737-Flugzeuge mit bis zu 189 Passagieren in der Economy Class einsetzen. Nach aktueller Info lässt Čedok ab August freitags nach Antalya und montags nach Rhodos fliegen. „Wir glauben, dass die Anzahl der Flüge und Zielorte weiter steigen wird“, sagt Petr Šujan, Geschäftsdirektor von Smartwings.

Verhandlungen zu Fracht-Betrieb laufen weiter

Der Airport sollte auch zum Frachttransport dienen. Die Kreisführung verhandelt laut tschechischen Medien mit Interessenten über den Flughafenbetrieb: Die Gesellschaft Accolade sei praktisch der einzig ernsthafte Interessent, sagt der Kreishauptmann: „Wir werden sehen, ob sich noch jemand anderer meldet.“ Der Flughafen verzeichnete im vorletzten Jahr 11.327 Abflüge und Landungen. Seit Mitte 2020 können hier Flugzeuge mit einer Spannweite von bis 36 Metern fliegen.

