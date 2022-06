Fazit nach Bezirksfest Gmünd: 1.300 aktive Teilnehmer, 8.500 Gäste

Werbung

Zwei Tage lang wurde im Bereich zwischen Schlosspark, Stadtplatz und Kirchengasse die Vielfalt an Organisationen, Freizeit- und Tourismusangeboten, Musikschulen, Musik-Gruppen, Chören, Tanz-Formationen, Schauspielern oder Sportarten – etwa beim umjubelten 3x3 Basketball-Turnier am Samstag – und natürlich am kulinarischen Sektor aufgezeigt. Alleine beim Ballett begeisterten an die hundert Aktive. „Das „Geburtstagsfest“ im Jubiläumsjahr ‚100 Jahre Niederösterreich‘ wurde damit eine stimmungsvolle Demonstration der Bandbreite der Regionalkultur, des Ehrenamts und des Vereinswesens“, heißt es in einer Aussendung.

„Ein tolles Fest in einem großartigen Bezirk!“

„Danke, danke, danke an alle“, sagte die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer zum Abschluss am Sonntag überglücklich: „Danke den Bürgermeistern und vor allem den vielen Freiwilligen.“ Großes Lob erging von ihr – genauso wie von Bezirkshauptmann Stefan Grusch – an Harald Winkler, bei dem die Fäden des Organisationsteams in monatelanger Vorbereitung zusammenliefen.

Stefan Grusch strich einmal mehr die gute Zusammenarbeit mit und zwischen den Gemeinden im Gmünder Bezirk hervor. „Ich habe die zwei Tage wirklich genossen, habe hier viele gute Gespräche mit Bürgern geführt und neue Kontakte geknüpft. Es war ein tolles Fest in einem großartigen Bezirk!“

Landesrat Ludwig Schleritzko berichtete nach einer Tour zu diversen Schauplätzen von Bezirksfesten in Niederösterreich von toller Gastfreundschaft da wie dort, „es war immer ein Tag mit Freunden“. Das Fest in Gmünd gebe dem Bezirk große Kraft, betonte Abgeordnete Margit Göll auf der Festbühne. Sie sei sehr stolz auf den Bezirk. Und, ehe zum Abschluss die Jungen Waldensteiner aufspielten: „Es wäre angesichts des so großen Interesses seitens der Bevölkerung schön, wenn man das in kürzeren Abständen wieder machen würde.“

Viele Fotos und Videos zum Gmünder Bezirksfest gibt es auch unter:

https://bit.ly/3OHFK2Z

https://bit.ly/3A4mybr

https://bit.ly/3Nqyfw5

Oldtimer-Traktoren https://www.youtube.com/watch?v=KOn-huseWcA&list=PL524EA46alrOCI1t7qokxwM-AIF8cT9OI

Ausblick aufs Schloss-Weitra-Festival https://www.youtube.com/watch?v=u1DMnD43ggQ&list=PL524EA46alrOCI1t7qokxwM-AIF8cT9OI&index=2

Joesi Prokopetz https://www.youtube.com/watch?v=u9Dkw4E103s&list=PL524EA46alrOCI1t7qokxwM-AIF8cT9OI&index=3

Basketball-Stimmung https://www.youtube.com/watch?v=hhN7kGiEms0 und https://www.youtube.com/watch?v=KXLgFAjxkrk

Eröffnung mit Kids der Sportmittelschule Gmünd https://www.youtube.com/watch?v=pPyHpPw-01Q

Trachtenkapelle Heinrichs bei der Eröffnung https://www.youtube.com/watch?v=WHSLr9zoiMk

Auszug von der Vorveranstaltung an der an einigen Positionen umgebauten und umgestalteten Bezirkshauptmannschaft https://www.youtube.com/watch?v=7CjjdOZuyGE

