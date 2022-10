Neuer Ort für Einem-Gedenken

Zwei Jahre ist es her, dass ein Anrainer die Trauerweide auf Fremdgrund an der B41 mitsamt des Wurzelstockes entfernen hat lassen. Vorige Woche wurde die Gedenkstätte nun auf Betreiben der Marktgemeinde abgetragen. Der massive Stein wurde an die andere Straßenseite neben Einems früheren Wohnhauses Rindlberg 98 versetzt.

Der große internationale Komponist hatte hier einst etwa 25 Jahre lang – bis kurz vor seinem Tod 1996 – gemeinsam mit seiner im Juli 2022 verstorbenen Gattin Lotte Ingrisch gelebt und gearbeitet.

Rosmarie Kiprov-Coreth, die das Gebäude heute bewohnt und das Andenken an die früheren Besitzer wahren will, freut die Lösung. Die Marmorplatte soll demnächst wieder angebracht werden – mit zusätzlicher Erinnerung an Ingrisch, die hier viele Bücher schrieb. Auch eine kleine Trauerweide will Kiprov-Coreth im Frühjahr wieder setzen. -ml-

