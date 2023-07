RK-Mitarbeiterfest: Spiesmeier und Österreicher erhielten Ehrenzeichen

Der Vereinsberg in Schrems war am 8. Juli Schauplatz des Mitarbeiter-Dankesfestes der Rotkreuz Bezirksstelle Gmünd. Dabei konnten der Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Gmünd Hadmar Senk, der Schremser Stadtrat Martin Speychal, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais und der Vizepräsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Werner Kraut, als Ehrengäste begrüßt werden.

„Wir nutzen die Gelegenheit, um uns bei all jenen zu bedanken, die uns in schwierigen Zeiten unterstützt haben – sei es durch ihre Taten, Worte oder einfach ihre Präsenz. Es gibt kaum eine bessere Art, Dankbarkeit auszudrücken, als bei einem Fest mit gutem Essen und Musik. Wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen, teilen wir unsere Geschichten, Erfahrungen und Wertschätzung füreinander“, sagte Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer.

Mit Mitgefühl, Professionalität und Leidenschaft

Bezirksrettungskommandant Reinhard Grubeck schloss sich mit wertschätzenden Worten an: „Mit diesem Fest möchten wir allen Mitarbeitern des Roten Kreuzes danken, deren Engagement und Einsatzbereitschaft die Grundlage für unsere Arbeit bilden. Sie sind die wahren Helden, die mit Mitgefühl und Professionalität Tag für Tag Personen unterstützen, Leben retten und Leid lindern. Der unermüdliche Einsatz verdient unsere höchste Anerkennung.“

Im Rahmen des Festes fanden auch Ehrungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, die seit langen Jahren dem Verein dienen und besonderen Einsatz erbracht haben. Das Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeiten wurde an Franz Spiesmeier und Reinhard Österreicher vergeben. Es sei wichtig, die Menschen zu würdigen, die über Jahre hinweg ihre Expertise und ihre Leidenschaft in den Dienst der humanitären Hilfe stellen. Ihre Treue und ihr unermüdlicher Einsatz sollen ein Vorbild für alle sein, so die RK-Vertreter.