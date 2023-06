Umsatzsteigerung, neuer Standort: Lagerhaus zieht positive Bilanz

Die Lagerhaus-Genossenschaft Gmünd-Vitis zog bei ihrer Generalversammlung in Gmünd eine positive Bilanz über das Jahr 2022: Der Umsatz steigerte sich um rund 17 Prozent auf mehr als 102 Millionen Euro. „Wir freuen uns über den Erfolg in den unterschiedlichen Sparten“, so Geschäftsführer Günter Zaiser im Rahmen der Generalversammlung. Dank der Vielfalt des Unternehmens und dem engagierten Einsatz der Beschäftigten habe das Jahr 2022 sehr positiv abgeschlossen werden können. Auch die Standorte in Gmünd und Allentsteig habe man erfolgreich weiterentwickelt.

An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Funktionärinnen und Funktionäre teil, denen Zaiser für die Unterstützung der Bauvorhaben dankte. In Gmünd wurden die agrarischen Kapazitäten im Vorjahr stark erweitert. Diese umfassen nun neue Büro- und Verkaufsräume, mehr als 2.000 m² zusätzliche Lagerfläche sowie zwei neue Kalk-Silos. In Allentsteig wurden eine neue Lagerhalle für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Baustoffe errichtet und am Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert. In Schwarzenau wird zudem ein neuer Markt errichtet. Für den Holzriegelbau setzte das Lagerhaus mit dem Holzbauunternehmen Graf-Holztechnik GmbH bewusst auf ein heimisches Unternehmen. „Nachhaltigkeit ist für die Genossenschaften ein wichtiges Thema“, so Obmann Hermann Lauter.