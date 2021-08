Rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum von Soroptimist International sorgen deren Mitglieder mit einer Wanderung unter dem Namen „Road to Equality“ für Aufmerksamkeit. Mit dieser besonderen Aktion wollen die Soropotimistinnen zu ihrem „runden“ Jubiläum ein Zeichen setzten und in 100 Tagen ganz Österreich mit verschiedenen Teams durchwandern. Gleichzeitig will der Verein, der weltweit den Frauen eine Stimme gibt, dabei 100.000 Menschen mit seinen Botschaften erreichen.

Von Wien ins Waldviertel

Martha Köck (rechts, Elisabeth Hofbauer (Mitte) und Apothekerin Alice Wittig-Pascher absolvierten die komplette Strecke von Schrems bis Aigen-Schlägl von über 100 Kilometern in fünf Tagen. privat

Gestartet wurde die Wanderroute in Wien, ehe es über Krems schließlich ins nördliche Waldviertel ging. Unter der Regie von Präsidentin Renate Wittig und ihrem Team starteten einige Wanderinnen das Abenteuer in Schrems und begaben sich auf die erste Etappe nach Weitra, wo sie von Bürgermeister Patrick Layr herzlich empfangen wurden.

Tags darauf ging es weiter nach Karlstift und schließlich an den folgenden Tagen mit den weiteren Etappen über Freistadt und Bad Leonfelden bis schluß endlich nach der fünften Teilstrecke das Ziel in Aigen-Schlägl „unfall- und vor allem blasenfrei“ erreicht werden konnte.

Komplette Etappe geschafft

Waren stets „wechselnde“ Wanderinnen unterwegs, so gilt ein besonderes Lob vor allem den drei Soroptimistinnen, die die 107 Kilometer vom Anfang bis zum Schluss ohne Probleme absolviert haben. Neben der Heidenreichsteiner Apothekerin Alice Wittig-Pascher, die auch als Sponsorin immer wieder die Anliegen der Soroptimistinnen unterstützt, waren auch Martha Köck aus Krems, sowie die Gmünderin Elisabeth Hofbauer bei diesem „Start-Ziel-Sieg“ mit dabei.

„Es war auf jedenfall ein schönes Gemeinschaftserlebnis mit vielen tollen Erfahrungen und bot auch Zeit zur Besinnung und zum Nachdenken“, meinte Präsidentin Renate Wittig, die als Begleiterin und „quasi“ Betreuerin fungierte und für die perfekte Organisation entlang der Route verantwortlich zeichnete. „Natürlich hatten wir auch das Wetterglück auf unserer Seite und nur auf den letzten Kilometern etwas Regen.“

Engagement gefragt

Positiv gestimmt zog auch Alice Wittig-Pascher ein abschließendes Resümee: „Es war wirklich beeindruckend, was hier an Zusammenhalt und Gemeinsamkeiten verwirklicht wurde. Für mich war es die größte Motivation, unterstützend mitwirken zu dürfen und den Soroptimistinnen, die sich für die Anliegen und Rechte der Frauen einsetzen, Gehör zu verschaffen. Wenn auch in den vergangenen Jahren in punkto Frauenrechten doch einiges passiert ist, sind trotzdem noch viele Bereiche von einer Gleichstellung noch weit entfernt. Und um das zu ändern, braucht es Engagement.“

Eben dieses Engagement ist es immer wieder, das die Frauen des Soroptimist-Clubs weltweit auszeichnet.

Abschluss in Eisenstadt

Nach der Übergabe der Petition an den „Nachbar-Club“ im oberösterreichischen Rohrbach ging es dann zufrieden wieder zurück ins Waldviertel, wo Renate Wittig noch dankbar festhält: „Neben unseren Teilnehmerinnen gilt natürlich der Dank vor allem den zahlreichen Sponsoren aus dem Waldviertel, die unsere Anliegen immer wieder unterstützen.“

Abgeschlossen wird die Tour, die am 26. Juni gestartet wurde, am 3. Oktober mit der Zielankunft in Eisenstadt.