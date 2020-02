NÖN-Leser kennen die Geschichte aus einem NÖN-Beitrag von Karin Pollak anlässlich des Konzerts von Mayr in der Jägerfabrik in Weitra, und auch Mayr hatte ihn gelesen: Er erwähnte ihn explizit als „leiwand geschrieben“ und „Balsam für die Seele“, sogar die Kollegen in Wien hätten über diesen Kommentar „mit den Ohren geschlackert“.

Auch der Abend am Freitag war ein Erlebnis für die Besucher im fast vollen Rathaussaal, wo üblicherweise eher Klavierklänge als Rock- und Funk-Klänge mit Schlagzeug zu hören sind, wie auch Edi Mayr & Band eher in Locations wie Porgy & Bess spielen als in historischem Rahmen. Dass hinter einem etwas „rauen“ Aussehen ein überaus warmherziger Kern steckt, gespickt mit einer natürlichen Lässigkeit und viel Humor, das zeigte Mayr in seinen Liedern und den tiefgründigen Gedanken und Geschichten dazwischen.

„Wos kan Wert hot geht vorbei“ behandelt Werbeslogans wie „Geiz ist geil“, mit „Manuela“ erlebte er den ersten Kuss, „A Stückl zum Geh“ ist der Freundschaft gewidmet und „Langsam werm so wia ma san“ inspiriert zur Selbstreflexion. Die Texte auf „Wienerisch“ erinnern etwas an Hodina und Danzer, die er auch spielt, oder auch an Roland Neuwirth, allerdings nicht „schrammelmässig“ gespielt, sondern rockig, bluesig. „Das Musik mei Lebn is“ spürt man bei seinem Auftritt und wippt unweigerlich selber zum Sound der Lieder mit. „Es geht weida, immer weida“ als letztes Lied war verbunden mit einem Versprechen, wieder nach Weitra zu kommen.

Mit Susan Blake, die dieses Mal krankheitsbedingt leider nicht dabei sein konnte. Und dann natürlich ins „Gasthaus am Eck“, als Zugabe gespielt und extra für Hermi und Walter Waschka geschrieben. Unter den Besuchern auch lokale Musiker wie Claudia Volf, Sigrid Machowetz und Florian Weiss (TB The Band - früher Tanzbären), der schon mit Edi Mayr in Strasshof gespielt hat.