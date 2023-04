Neue Augenärztin Libuše Křížová: „Gmünd ist ein Stück Heimat“

Ein nahtloser Übergang konnte für die Kassenstelle für Augenheilkunde und Optometrie in der Bezirkshauptstadt Gmünd erreicht werden: Ab 24. April behandelt Fachärztin Libuše Křížová als Nachfolgerin des langjährigen Gmünder Facharztes Günther Rössler die Patienten der Ordination in Gmünd-Neustadt.

Fachärztin Křížová hat bereits seit vielen Jahren eine enge Beziehung mit Gmünd: Gebürtig aus Třeboň stammend, übernahm 2016 ihr Ehemann und Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten Martin Kriz die Hautarztordination in der Gmünder Neustadt. „Gmünd ist also auch ein Stück Heimat für mich“, so Libuše Křížová. Ihren Mann hatte sie im Rahmen der Abschlussprüfung an der Universität kennengelernt, danach folgten gemeinsame Jahre der Aus- und Weiterbildung in Prag sowie insgesamt acht Jahre in Deutschland. In München absolvierte sie 2015 die Facharztprüfung.

Nahtlose Übergabe geplant

Seit 2016 wirkt sie in Budweis, wo sie zusätzlich zur Kassenordination in Gmünd auch weiterhin bei Operationen tätig sein wird. Als Spezialgebiet nennt Křížová die Behandlung der Netzhaut, insbesondere bei Diabetikern, sie bringt viel Erfahrung bei der Behandlung des „Grauen Star“ mit und schätzt besonders auch die Arbeit mit Kindern.

Bereits ab Ostern werden in der Ordination telefonisch Termine vergeben, ab 24. April können die ersten Patienten mit dem bewährten Team, das bereits bei Facharzt Rössler tätig war, behandelt werden.

„Es war mir ein großes Anliegen, die Kassenpraxis solange weiterzuführen, bis eine Übergabe möglich ist“, freut sich Günther Rössler über die gefundene Nachfolgerin. Rössler hatte in den vergangenen Jahrzehnten die Ordination immer weiter ausgebaut, das Angebot stetig erweitert und verbessert. Er übernahm 1985 die Kassenstelle als jüngster Augenarzt Österreichs von Senta Bauer und übersiedelte 1999 auf den heutigen Standort am Gmünder Schubertplatz.

Dank für Günther Rössler, der den Bereich der Augenheilkunde in der Region über einen langen Zeitraum gewährleistet hat, gab es von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. „Es freut mich deshalb umso mehr, dass nun eine nahtlose Übergabe erfolgen kann und die medizinische Versorgung in unserer Stadt weiter auf hohem Niveau gesichert ist.“ – Für ihre Praxis ist Fachärztin Křížová auf der Suche nach einer zusätzlichen Ordinationsgehilfin.

