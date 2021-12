Nach Verkauf: Neue Ideen für alte Textilfabrik in Hirschbach

Unscheinbare, abgebröckelte gelbe Fassade, Mauern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine alte Türe, an der ein Umschlag mit Fragebögen hängt und in die Jahre gekommene Fenster, beklebt mit QR-Codes. Eine junge Frau öffnet die Türe, was für ein Kontrast. „Komm herein“, sagt Barbara Reiberger.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten David Calas hat sie die alte Hirschbacher Textilfabrik im Sommer gekauft. Gemeinsam schmieden sie Pläne für die Nutzung. „Jahrzehntelanger Leerstand – leider“, sagt Reiberger, als sie durch einen Gang in den Innenhof geht. Dort hat sich eine dicke Grasschicht über den Pflaster-Boden gelegt. Zu tun gibt es viel.

Das wird auch klar, als Barbara Reiberger über eine hohe Steintreppe ins Obergeschoß führt. Große Räume und viele Relikte aus der Zeit, als hier noch Strickwaren erzeugt wurden. Bei Dezember-Temperaturen ist es kalt, es gibt keine Heizung. Und es riecht nach dem, was es ist: ein altes Fabriksgebäude. „Wir räumen gerade aus. Wenn wir sanieren, brauchen wir leere Räume“, sagt sie. Noch benötige man viel Fantasie. Wenn Reiberger durch die Räume geht, scheint sie schon ein klares Bild vor Augen zu haben. „Vorgesehen wären drei Bereiche, nämlich ein Wohntrakt, Arbeitsplätze und Veranstaltungsräumlichkeiten.“ Denkbar wären – erklärt sie – zwei bis drei Wohneinheiten vor allem im Erdgeschoß und Büros oder bevorzugt moderne Co-Working-Gelegenheiten in den ehemaligen Produktionsräumen. Was für ein Kontrast.

Studentin hilft mit Ideen-Fragebogen

Alles dort, wo Barbara Reiberger jetzt noch durch die Fenster in Richtung Bahnhof blickt: „Grüne Anreisemöglichkeiten werden sicher ein Thema.“ Die Bahnanbindung sei deshalb ein Vorteil. Wie die künftige Nutzung genau aussehen wird, darüber soll auch eine Befragung Aufschluss geben. Die Fragebögen hängen nicht nur an der Eingangstür zur Fabrik, sondern sind auch online verfügbar. Ausgearbeitet wurden sie von Lisa Steiner, Raumplanungs-Studentin an der TU Wien. „Wir wollen etwas anbieten, das auch wirklich gebraucht wird und einen Nutzen hat“, sagt Reiberger.

Sie selbst hat – so wie ihr Lebensgefährte David Calas – Architektur studiert, Erfahrung in mehreren Architekturbüros gesammelt und ist in Limbach (Gemeinde Schweiggers) aufgewachsen. Zu Hirschbach hat sie einen besonderen Bezug, ihre Großmutter lebt im Ort und hat in der ehemaligen Textilfabrik gearbeitet. „Ich möchte gerne mit ihr durchgehen. Sie war bisher aber noch nicht so weit“, sagt Reiberger. Die meisten hätten das Gebäude wohl abgerissen und einen Neubau hingestellt, vermutet sie: „Aber ich schätze die alte Bausubstanz sehr.“ Auch Denkmalschutz könne ein Thema werden.

Geschichte des Hauses öffentlich zeigen

Bei ihrem Rundgang für die NÖN ist sie in einem großen, besonders hellen, Raum angelangt. Eine zweiteilige Tafel erinnert dort an die Schließung der Fabrik am 23. September 1966. Reiberger und Calas wollen den Ort für die Öffentlichkeit zugänglich machen, das hier könnte ein Veranstaltungsraum werden. „Ich will zeigen, dass das Haus eine Geschichte hat und mehr bewirken, als nur eine Wohnhausanlage herzupflanzen“, betont sie. Hirschbach und die Fabrik liegen ihr am Herzen, das merkt man.

Über eine schmale Treppe geht es wieder nach unten. Der Innenhof ist schön, das Gebäudedach marode. „Schau nicht so genau hin“, schmunzelt Reiberger. Dass vor uns eine „Lebensaufgabe“ steht, sei ihr bewusst. Trotzdem: „Mir hat die Fabrik immer gefallen und als sie zum Verkauf stand, hat es mir meine Oma gesagt. Wir sind reingekommen und es war fast Liebe auf den ersten Blick.“ Durch einen großen Stadel geht es in den zweiten Innenhof, all das könne man für Events nutzen, überlegt sie. Und spricht von einem „Rohdiamanten“, als sie auf die alten Mauern und schweren Holztore schaut. Dass dieser Bestand oft nicht geschätzt werde, tue ihr weh.

„Kennenlernen“ für Frühling geplant

Zurück im vorderen Innenhof. Ein paar Flecken Gras haben die neuen Besitzer schon vom gepflasterten Boden abgekratzt. In den nächsten Monaten wird weiter ausgeräumt, im Frühjahr sollen die Ergebnisse der Befragung präsentiert und die alte Textilfabrik zum ersten Mal – quasi zum Kennenlernen im Rohzustand – geöffnet werden. Es geht wieder zur alten Eingangstüre, neben der ein Schild hängt. „Unsere Fabrik liegt sogar an der Textilstraße“, sagt Barbara Reiberger. Zum Abschluss ein letzter prüfender Blick auf die gelbe Fassade. So unscheinbar ist sie gar nicht.