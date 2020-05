Die Alpakas Lorenzo, Rafael, Samson und Avalon werden derzeit am „Sonnseitnhof“ der Familie Vogler in Abschlag (Gemeinde Bad Großpertholz) betreut. Neben Einblicken in das Leben der tierischen Helfer, gibt es natürlich auch Informationen über die Kinderburg Rappottenstein.

„Wir haben die Alpakas der Kinderburg Rappottenstein schon öfter während der urlaubsbedingten Schließung dieser Einrichtung bei uns aufgenommen. Jetzt, während der Corona-bedingten Schließung, war es naheliegend, die vier Alpakas wieder zu uns zu holen. Die vier fühlen sich sehr wohl und können mit unseren 40 Alpakas das Herdenleben so richtig genießen“, erzählt Harald Vogler, der die Rot-Kreuz-Aktion gerne unterstützt. „Es wird in Erwägung gezogen, diese Kameras bei uns am Hof für längere Zeit zu belassen und damit immer wieder Live-Übertragungen anzubieten“, verrät Vogler, der auf seinem Hof jetzt wieder die beliebten „Alpaka-Wanderungen“ anbietet.

Das Interesse am digitalen Besuch der Alpakas scheint groß zu sein: „Bis 20. Mai hatten wir schon 30 Anmeldungen“, freut sich Vogler.

Weitere Kurse als Webinare an sind seitens des Roten Kreuzes geplant. Die Themen reichen vom Humanitären Völkerrecht bis hin zum Erfahrungsaustausch im Crosstalk über „Die Pandemie aus unterschiedlichen Blickwinkeln“.

„Mit unseren Webinaren wollen wir Menschen gleichzeitig einen Einblick in die Rotkreuz-Welt geben und Wissenswertes zu unterschiedlichen Themen anbieten“, erklärt Rotkreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll. „Wir haben Fachleute zu den unterschiedlichsten Themen, die etwas über ihre Arbeit erzählen. So werden etwa unter dem Titel ‚Bissprävention‘ Interessantes und Wissenswertes zum Umgang mit Hunden anbieten. Oder aber unter „Vermisst – der Suchdienst des Roten Kreuzes“ Einblick in die Arbeit unserer Suchdienste geben, ein Angebot, das übrigens bis zur Unterstützung bei der Suche nach Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg zurückreicht.“

Gebucht werden kann das ungewöhnliche Kurs-Programm über oerk.at/webinare – und kann über Smartphone, Tablet oder PC erfolgen . Am Ende des jeweiligen Seminars besteht die Möglichkeit, eine Spende einzuzahlen, der Kurs selbst ist kostenfrei.