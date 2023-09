Danke an 100 Ehrenamtliche, die das Rote Kreuz in Weitra unterstützen

„Wir haben derzeit etwa 100 Ehrenamtliche, zehn angestellte Mitarbeiter und vier Zivildiener in Weitra“, berichtet Lukas Ambros, und sprach den Freiwilligen seinen Dank aus. Man sei damit insgesamt gut aufgestellt, obwohl die Zahl der Ehrenamtlichen im langjährigen Vergleich rückläufig sei. Ambros: „Das hängt teilweise mit der intensiven Ausbildung zusammen. 520 Ausbildungsstunden sind bis zum Unfallsanitäter bzw. 260 Stunden bis zum Rettungssanitäter zu absolvieren.“

Kulinarisch wurden die Gäste mit Geselchtem, Bratwürstel, Fleisch/Grammel/Käseknödel oder Kotelett verwöhnt, schmackhafte Kuchen wurden von vielen Familien zur Verfügung gestellt. Die Zwoara Partie sorgte für die musikalische Unterhaltung.

Der nächste Erste-Hilfe-Führerschein-Kurs startet am 16. September, am 14. und 15. Oktober gibt es einen sechzehnstündigen Grundkurs und am 21. Oktober einen Auffrischungskurs. Der Kindernotfallkurs findet am 12. und 19. November statt.