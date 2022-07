Michael Meyer folgt Johann Pollak als Präsident

Werbung

Der ehemalige Raiba-Direktor Johann Pollak fungierte bereits zum zweiten Mal als Präsident dieses aktiven Vereines, jetzt endete auch diese einjährige Periode. Bevor er traditioneller Weise seine tibetische Glocke an seinen Nachfolger übergeben hat, hielt er Rückschau auf ein „besonders herausforderndes Jahr“.

Die mittlerweile 29 Mitglieder – bei diesem Meeting wurde Walter Riess als neues Mitglied präsentiert – stellten im vergangenem Vereinsjahr (Juni 2021 bis Juli 2022) rund 25.000 Euro auf die Beine, um Privaten und Institutionen zu helfen – mehr als 50 Prozent davon blieben in der Region. „Zusätzlich haben wir mit 6.000 Euro die ukrainischen Flüchtlinge, die derzeit im Bezirk Gmünd wohnen, unterstützt“, blickte Pollak zurück.

„Freundschaft“ sei ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei den Rotariern und diese werde bei den Meetings gelebt. Johann Pollak hat ein Ranking durchgeführt, welche Mitglieder die meisten Meetings besucht haben. Mit 43 Teilnahmen stand Jörg Böttger ganz oben am Siegertreppchen, dafür gab es einen edlen Tropfen.

Im Beisein zahlreicher Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter, darunter auch Gründungsinitiator Fayez Armanios, Johannes und Stephanie Fürstenberg, Bürgermeister und Rotarier Patrick Layr, Ehrenpräsident Arthur Buchhöcker oder Christian Winkler, der Vizebürgermeister von Pollaks Heimatgemeinde Unserfrau-Altweitra, erfolgte die Präsidentschaftsübergabe an Michael Meyer. Dieser dankte seinem Vorgänger für sein engagiertes Wirken.

„Ich konnte mir einiges abschauen“, meinte der neue Präsident, der nach einer Knieoperation mit Krücken zu dieser Feier gekommen ist. „Zukunftsvisionen sind derzeit schwer möglich. Wir werden aber an unserem Programm festhalten. Es gibt wieder das Entenrenne und im Herbst ein klassisches Konzert im Schloss. Im kommenden Jahr werden wir auch ein Umweltprojekt auf die Beine stellen. Mehr will ich dazu noch nicht verraten“, meinte Meyer, der es nicht lassen konnte und sich selbst eine Präsidenten-Vereinsglocke in Form einer Uhr kreiert hat. „Die wird jedes Meeting mit einem Gong einläuten.“

Dem neuen Präsidenten steht mit Zahnarzt Florian Fuchs ein neuer Sekretär zur Seite. Der Weitraer mit einer Praxis in Martinsberg folgt in dieser Funktion auf Alois Müllner, dem ebenfalls für sein großes Engagement gedankt worden ist.

Übrigens: Das 9. Entenrennen im Gabrielental findet am 14. August statt. Los geht es mit einem Frühschoppen der Stadtkapelle Weitra um 10 Uhr, um 11 Uhr startet das Kinderrennen, um 12.30 Uhr der Hauptbewerb. Die Siegerehrung findet um 15 Uhr statt. Der Preis für eine Ente, die dann gemeinsam in der Lainsitz um den Sieg schwimmen werden, beläuft sich auf 2,50 Euro, diese gibt es vor Ort.

