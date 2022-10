Gmünds Ortsstellenleiter-Stellvertreter Reinhard Arnberger verstorben

Mit „Wir müssen uns von einem großartigen, hilfsbereiten und immer freundlichen Menschen verabschieden. Das ist schwer zu fassen“, schreiben die Rot-Kreuz-Kollegen von Reinhard Arnberger tief betroffen auf ihrer Facebook-Seite. „Die Trauer ist wirklich groß. Reinhard Arnberger war ein Freund. Er war immer und überall, egal wo man ihn gebraucht hat“, zeigt sich auch Rot-Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Markus Hobiger betroffen.

Reinhard Arnberger kam 2014 zum Roten Kreuz Gmünd. „Er trat nach seiner Pensionierung bei den ÖBB in unsere Ortsstelle ein und war von Beginn an besonders engagiert. Das Rote Kreuz hat ihm wirklich viel bedeutet“, sagt Hobiger. Arnberger absolvierte sofort die Ausbildung zum Rettungssanitäter und wurde bereits 2015 zum Kassier in seiner Dienststelle gewählt. Seit dem Vorjahr fungierte er als Ortsstellenleiter-Stellvertreter.

Arnberger war vorwiegend als Sanitäter eingesetzt. Er organisierte aber auch die Blutspendeaktionen in Gmünd federführend mit, stellte Pflegebetten auf und war vor und während der Rot-Kreuz-Feste besonders fleißig tätig. „Man konnte sich auf ihn verlassen und er war immer gut aufgelegt“, betont Hobiger.

Der Termin des Begräbnisses von Reinhard Arnberger ist noch nicht fixiert.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.