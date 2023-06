Rumoren vor Bürgermeister-Wechsel in Heidenreichstein

Politische Turbulenzen in der Burgstadt Heidenreichstein: SPÖ-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier kündigte intern den Rücktritt bis 31. Juli an, meldete am 26. Juni wegen offener Nachfolge- und Koalitionsfragen aber den Rückzug vom Rückzug. Definitiv weg ist Finanz-Stadtrat Christian Nöbauer (ÖVP).

Ein Blick zurück. Als Kirchmaier 2010 an die Spitze kam, plagte die Stadt nach der „Anderswelt“-Pleite der Status einer Sanierungsgemeinde mit hartem Sparkurs. Die SPÖ hatte bei der Wahl die absolute Mehrheit verloren. Eine Koalition mit der ÖVP wurde eingegangen, Seite an Seite mit dem damals ebenfalls neuen Vizebürgermeister Nöbauer wurde die Gemeinde in ruhige Gewässer geführt.

„Zuerst offene politische Fragen klären.“ 13 Jahre später mehren sich Gerüchte, Kirchmaier plane den Rückzug – und es mehren sich Gerüchte über eine wankende „Große Koalition“ im Fall einer Bürgermeister-Neuwahl im Gemeinderat. Die nunmehrige ÖVP-Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger liebäugle selbst mit der Spitzenposition, heißt es, sie wolle Partner aus Kleinparteien auf ihre Seite ziehen. Auch die SPÖ buhle um die Gunst der Kleinen.

„Es gibt keinen Zwang, jetzt zu handeln“, zog Kirchmaier daher zum Wochenbeginn die Reißleine. Der Abschied als Chef der 3.800-Seelen-Gemeinde verschiebe sich somit zumindest auf den Herbst. „Wichtiger ist es, zunächst offene politische Fragen in Ruhe zu klären.“

Ausgangslage: Für Mehrheiten braucht es Partner. Als potenzielle Nachfolgerin wird in den Reihen der SPÖ die Gemeinderätin Alexandra Weber gehandelt. Bloß: Die Bürgermeisterwahl fällt im 25-köpfigen Gemeinderat, dort fielen der SPÖ nach der Wahl 2020 nur zwölf Sitze zu – einen davon besetzt Jugendgemeinderat Christian Domini, der die Partei verlassen hat und nun „wilder“ Mandatar ist. Bleiben elf Sitze, nur einer mehr als in der ÖVP. Zieht diese Domini (oder theoretisch Mario Groschan als einzigen FPÖ-Mandatar) und dann auch die Grüne Liste mit zwei Mandaten auf ihre Seite, dann hat sie eine Koalition mit 13 Sitzen im Rat – also die absolute Mehrheit.

Was die Grünen von solchen Farbspielen halten? Nichts. Für einen sauberen Wechsel sei es eineinhalb Jahre vor der nächsten Wahl zu spät, heißt es in ihrem Statement an die NÖN. Es drohe eine „kontraproduktive Phase des Stillstandes, des Streits und anhaltender Spannungen“. Die GLH sieht SPÖ & ÖVP in der Verantwortung, zur eingegangenen Koalition zu stehen. Es solle „nicht um Befindlichkeiten von Personen oder Machtinteressen politischer Parteien gehen, sondern um das Wohl Heidenreichsteins“.

Kritik von Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger (ÖVP) an der Zusammenarbeit mit SPÖ. Deren Noch-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier räumt Defizite ein - auf beiden Seiten. An der Koalition dürfe aber nicht gerüttelt werden, findet er. Foto: privat

Weikartschläger: „Es muss sich gewaltig was ändern.“ Für solche Spekulationen sei es ohnehin zu früh, betont ÖVP-Vizebürgermeisterin Weikartschläger. Ihr Zugang: Zuerst gehe es um den Zeitpunkt des Rücktritts, dann brauche es Gespräche mit der SPÖ über die Wunschnachfolgerin Kirchmaiers und das Arbeitsübereinkommen. Dann erst gehe es um die Position der ÖVP dazu. Fakt sei, dass sich für die Fortsetzung der Zusammenarbeit „gewaltig was ändern“ müsse: „Wir wollen in Themen nicht erst dann eingebunden werden, wenn wir zufällig davon erfahren oder etwas daneben geht. Sinnvolle Gemeindearbeit gibt’s nur miteinander.“

Noch-Stadtchef Kirchmaier räumt Kommunikations-Defizite ein. Der vor Covid regelmäßige überfraktionelle Austausch vor Gemeinderatssitzungen, der sich bewährt habe, werde aktuell „leider noch etwas vernachlässigt“. Manches könne in der Zusammenarbeit von SPÖ-Seite her besser laufen, „vonseiten der ÖVP aber genauso“. Grundsätzlich sei die Zusammenarbeit gut, sieht er keinen Anlass für ein Aufkündigen der Koalition.

Nöbauer-Rücktritt: „Kein Zusammenhang“ mit Führungsfrage. Keinen Zusammenhang mit dem aktuellen Rumoren habe der Rücktritt von Christian Nöbauer, betont dieser. Die politische Funktion sei mit seiner Arbeit als Bürodirektor an der Bezirkshauptmannschaft in Gmünd einfach nicht mehr vereinbar: „Wer eine Funktion innehat, sollte sie zu hundert Prozent wahrnehmen können und sich nicht jede zweite Sitzung entschuldigen müssen.“

Nöbauer wurde 2005 erstmals Stadtrat, war ab 2010 vier Jahre lang Vizebürgermeister, schied dann zeitbedingt aus Stadt- und Gemeinderat aus – ehe er Ende 2018 in den Gemeinderat und 2020 auch in den Stadtrat zurückkehrte . „Jetzt ist mein Abschied aber definitiv. Ich habe nicht vor, noch einmal zurückzukommen“, schmunzelt er. Die Entscheidung sei schon länger klar gewesen. Nun habe sie vollzogen werden können, weil die Nachfolgen geregelt werden konnten.

Arnhof kommt, Granner rückt auf, Nöbauer bleibt - als Obmann. Die Nachbesetzungen im Team der ÖVP erfolgen am 27. Juni im Gemeinderat. Die Thaureserin Susanne Arnhof, die am BG & BRG Gmünd seit 38 Jahren unter anderem Werken unterrichtet, übernimmt das Gemeinderats-Mandat Nöbauers. Andreas Granner, Landwirt aus Eberweis und zuletzt als Gemeinderat auch Prüfungsausschuss-Obmann, wird als neuer Finanz-Stadtrat statt Nöbauer vorgeschlagen, Gemeinderat Michael Buxbaum als Prüfungsausschuss-Obmann statt Granner.

Unverändert bleibt die Führung der ÖVP Heidenreichstein an sich: Die Obmann-Funktion behält Christian Nöbauer – künftig eben wieder ohne aktives politisches Mandat.