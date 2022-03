Abschied im PBZ Weitra: Arbeit war für Elfriede Steffel Berufung

Zwei Drittel ihres Lebens hat Elfriede Steffel aus Oberwindhag der Betreuung von alten und kranken Menschen verschrieben. Nach fast 40 Jahren im Pflege- und Betreuungszentrum Weitra verabschiedet sich die Pflegedienstleiterin in den Ruhestand.

„Das war einfach meine Berufung, ich habe diese Arbeit immer gerne gemacht. Mit Kindern zu arbeiten, das hätte ich nicht können“, betont Elfriede Steffel: „Irgendwie ist es kurios. Ich habe an einem Faschingdienstag hier begonnen und hatte am vergangenen Faschingdienstag meinen letzten Arbeitstag.“

In all den Jahren änderte sich nicht nur der Name des Weitraer Heimes, auch die Pflege wurde immer wieder an die neuen Strukturen angepasst. Vom Pensionistenheim wurde die Weitraer Einrichtung zum NÖ Landespensionistenheim, zum NÖ Landespensionisten- und Pflegeheim, zum NÖ Landespflegeheim und aktuell zum NÖ Pflege- und Betreuungszentrum. „Zu Beginn gab es 100 Betten, die rüstigen Bewohner wurden von einer Pflegeperson in einem 24-Stunden-Raddienst betreut. Es gab nur 15 Mitarbeiter“, sagt sie.

„Dann wurden auch beatmete Bewohner und psychisch Kranke betreut. Heute haben wir über 100 Mitarbeiter, die die 109 pflegebedürftigen Senioren betreuen. Man wird ja erst ab Pflegestufe vier in einem Pflege- und Betreuungszentrum aufgenommen“, erklärt Steffel. In den vergangenen 20 Jahren oblag ihr die Pflegedienstleitung: „Mir war immer wichtig, dass es den Bewohnern und auch den Mitarbeitern im Haus gut geht. Das war nicht immer einfach, die Strukturen haben sich sehr oft geändert.“ Sie hat auch als Gastreferentin an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Horn sowie an der Schule für Fachsozialbetreuungsberufe in Edelhof fungiert und war Mitarbeiterin der NÖ Pflegeaufsicht sowie in der Qualitätssicherung der häuslichen Pflege für die Pensionsversicherung.

Besonderer Stolz

ist die „Kuchl“

Natürlich ist das Thema „Tod“ in einem Pflegeheim ständig präsent. „Manches Mal geht einem der Tod eines Bewohners sehr nahe, vor allem dann, wenn man mit diesen eine intensivere Beziehung aufgebaut hat. Aber man muss akzeptieren, dass der Tod einfach zum Leben gehört und meistens ist er auch eine Erlösung“, erzählt Steffel. In den vergangenen Jahren habe sich auch hier einiges geändert: „Wir bekommen jetzt sehr viel Unterstützung durch das Gmünder Palliativ-Team.“

Besonders stolz ist die scheidende Pflegedienstleiterin auf die „Kuchl“, in der an Demenz erkrankte Heimbewohner und auch Tagesgäste mit großem Einsatz betreut werden: „Hier nimmt man sich mehr Zeit, es wird gemeinsam gekocht, gegessen und vieles andere mehr. Die Kuchl steht für Lebensqualität.“

Der Abschied nach fast vier Jahrzehnten fällt Elfriede Steffel nicht einfach. „Aber Corona macht es mir doch etwas einfacher. Die zusätzlichen Herausforderungen in den beiden vergangenen Jahren waren doch enorm.“ Jetzt wird sie ihren Urlaub abbauen und nach einjährigem Sabbatical in Pension gehen. „Ich freue mich auf die Zeit mit meinem Mann und meinen beiden Kindern. Außerdem kann ich wieder Radtouren oder eine Kreuzfahrt unternehmen und Freunde treffen.“

Wer Elfriede Steffel als Pflegedienstleiterin im Pflege- und Betreuungszentrum Weitra nachfolgen wird, ist noch offen. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben.

