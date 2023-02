Rumänisches Pärchen schlug 23 Mal als Wechselbetrüger zu

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Zum Fahndungserfolg führte ein Vorfall am 21. Dezember in einem Lebensmittelmarkt in Schrems. Die Filialleiterin informierte die Beamten der Polizeiinspektion Schrems telefonisch, dass sich mutmaßliche Wechselbetrüger im Geschäft aufhalten würden. Die Mitarbeiter dieser Lebensmittelhandelskette waren nämlich nach mehreren Wechselbetrugshandlungen in dieser Lebensmittelhandelskette schon von der Zentrale auf derartige Vorfälle sensibilisiert worden.

Die unbekannten Täter agierten nämlich immer nach der selben "Masche": Sie kauften regelmäßig in Filialen im gesamten Bundesgebiet hochpreisige Elektrogeräte, wie Handys und Laptops, die sie dann in anderen Filialen zurückgaben. Während der Geldrückgabe kam es immer wieder zum Wechselbetrug und in der Folge zu Fehlbeträgen in den Kassen. Für die Betrugshandlungen wurden ausschließlich 50-Euro-Scheine verwendet.

Eine Polizeistreife aus Schrems begab sich sofort nach der Anzeige zum betreffenden Geschäft. Die vorerst unbekannten Täter befanden sich in einem auf dem Kundenparkplatz abgestellten Pkw. Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen stellten die Polizisten mehr als 2.200 Euro Bargeld sicher – hauptsächlich waren es 50-Euro-Scheine. Der 39-jährigen Rumänen und dessen 40-jährige Gattin, ebenfalls eine rumänische Staatsbürgerin, wurden vorläufig festgenommen. Die ersten Erhebungen ergaben, dass der 39-Jährige mehrere Alias-Identitäten mit unterschiedlichen Geburtsdaten hat und gegen ihn auch eine aufrechte Festnahmeanordnung bestand.

Die weitere Amtshandlung wurde von der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mödling übernommen. Insgesamt konnten dem Pärchen 23 nun vollendete und fünf versuchte Geldwechselbetrugshandlungen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Wien, der Steiermark und im Burgenland zugeordnet werden, die im November und Dezember des Vorjahres verübt worden sind.

Die Gesamtschadensumme wird mit rund 13.000 Euro beziffert. Geschädigt wurden hauptsächlich Supermärkte und auch einige Trafiken, Geldwechselstuben und Imbisslokale. Dem 39-Jährigen konnten weiters zwei Diebstähle in Salzburg zugeordnet werden. Er soll eine hochpreisige Uhr sowie einen Computer im Gesamtwert von rund 6.500 Euro gestohlen haben.

Der 39-Jährige zeigte sich zu allen ihn betreffenden Tatvorwürfen geständig. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Seine Gattin war nicht geständig. Sie wurde der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Zwei weitere, bereits identifizierte Beschuldigte sind noch flüchtig. Die Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Mödling sind hier noch im Gange.

