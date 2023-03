„Den Charme erhalten“: Start für Sanierung & Umbau am Bahnhof Weitra

Der Bahnhof in Weitra ist ein altehrwürdiges Gebäude. Errichtet wurde er vor über 100 Jahren, die letzte Generalsanierung fand 1965 statt. Jetzt nimmt die Stadtgemeinde Weitra Geld für eine umfassende Sanierung und Umgestaltung des 2013 angekauften Bahnhofes in die Hand. Auch die zwei seit Jahren leer stehenden Wohnungen werden wie berichtet „rundumerneuert“.

Hier waren einmal der Wartebereich und das Museum im Bahnhof von Weitra untergebracht. Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen haben begonnen. Im Bild von links: Bauhofleiter Martin Röhrbacher, Markus Zwingenberger, Mario Faltin, Bürgermeister Patrick Layr und Bauamtsleiter Andreas Miedler. Foto: Karin Pollak

Die Arbeiten haben jetzt begonnen. Mittlerweile haben die Mitarbeiter des Bauhofes die Fußböden entfernt, es wurden Zwischenmauern abgetragen. Im Bereich des Bahnhofes werden eine neue WC-Anlage errichtet und ein kleiner Veranstaltungsraum geschaffen.

Wohnungen sollen rundum saniert werden

„Dieser soll als multifunktioneller Warteraum genutzt werden. Er könnte für Ausstellungen oder Empfänge genutzt werden“, betont Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) bei einem Lokalaugenschein auf der Baustelle.

Das im Bahnhof integrierte Museum bekommt hier ebenfalls Platz, abgetrennt mit einer Glaswand.

Ein weiteres Sanierungsprojekt umfasst die beiden Wohnungen im Bahnhof, die eine „Rundum-Sanierung“ erhalten. Durch die Abtragung von Zwischenwänden können die Wohnräume attraktiv angelegt werden. Die im Obergeschoß gelegene Wohnung erhält einen kleinen Balkon, jene im Erdgeschoß einen direkten Zugang zum kleinen Garten. Neue Fenster, eine Wärmepumpenheizung sowie eine Photovoltaik-Anlage am Dach sind ebenfalls vorgesehen.

Die beiden Wohnungen in diesem Bahnhofsbereich werden ebenfalls modernisiert und attraktiv gestaltet. Foto: Karin Pollak

„Uns ist wichtig, dass der Charme dieses Hauses erhalten bleibt. Deshalb werden die Grantitfundamente bleiben, die neuen Fenster im alten Stil eingebaut, und auch bei der Färbelung wollen wir nicht viel ändern“, sagt der Bürgermeister. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch Grünanlagen zwischen Bahnhof und Gleisen neu gestaltet.

Fertigstellung im nächsten Jahr geplant

Die Fertigstellung des „neuen“ Bahnhofes ist im Frühjahr des nächsten Jahres geplant. „Nach wie vor ist es nicht einfach, Firmen mit freien Kapazitäten zu finden. Deshalb haben wir die Fertigstellung erst für das kommende Jahr geplant“, erklärt Layr, der dieses Projekt, für das 200.000 Euro budgetiert sind und das vom Land auch finanziell unterstützt wird, als einen wichtigen Schritt für die Zukunft sehe. „Wenn in einem so alten Gebäude etwas passiert, dann soll die Sanierung von Grund auf passieren. Ansonsten müssen wir in ein paar Jahren wieder Geld in die Hand nehmen.“

