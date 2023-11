Der Traum, von Traumkleidern leben zu können

Nicht den Trends nachzujagen, sondern auf die Figur der Kundin einzugehen, darum gehe es aus ihrer Sicht in der Schneiderei, sagt Sabrina Kaltenböck. Von außen nicht besonders auffällig, betreibt sie ein Schneideratelier mit Werkstatt am Gmünder Schubertplatz. Zusätzlich gibt es ein Büro in Wien. Den Schritt in die Selbständigkeit tat Kaltenböck 2014, schon viel länger verfolgt sie hauptberuflich das, was ihr schon in der Kindheit für Puppen gefallen hat: dem Schneidern von Kleidern.

Mit 14 Jahren entschied sie sich bei der Wahl ihrer Ausbildung erstmals bewusst dafür: Sie besuchte die Höhere Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik in Krems, schloss nach fünf Jahren mit der Matura ab. Und sie blieb – anders als viele andere – in der Branche. An der Motivation mangle es nach wie vor nicht, sagt sie: „Wenn ich weiß, ich muss nähen, freue ich mich drauf.“ Über die Jahre habe sie gelernt, effizienter zu arbeiten als damals in der Schule. Aber die Genauigkeit müsse man beibehalten.



Erfahrungen in Trachten- und Brautmodenschneiderei. Sabrina Kaltenböcks Atelier trägt den Namen „SK Design“, trotzdem sieht sie sich selbst weniger als Designerin denn als Schneiderin und Kleidermacherin. Nur im Design zu arbeiten, das wollte sie nicht: „Ich wollte immer an der Nähmaschine sitzen.“ Nach der Schule arbeitete die Gmünderin bei Tostmann Trachten in Seewalchen und lernte dort für ein Jahr das Nähen von Trachten. „Ich finde, Trachten gehören einfach in Österreich genäht“, sagt sie.

2009 legte Sabrina Kaltenböck die Meisterprüfung zur Damenkleidermacherin bei der Landesinnung für Bekleidungsgewerbe in Wien ab. Im Rahmen der Ausbildung legte sie ihren Schwerpunkt auf den Bereich Haute Couture. Den Gedanken an die Selbständigkeit gab es da schon, allerdings erfüllte sich für Kaltenböck davor noch ein großer Traum: Sie arbeitete für zwei Jahre bei Brautmodendesignerin Anna Schimmel in Neuseeland. Sie sah sich zwischen Korsagen, Spitzenstoff und Maßanfertigungen.



Wofür das Herz der Schneiderin schlägt. Wirklich losgelassen hat sie das Interesse für Brautmode nach den Erfahrungen in Neuseeland nicht mehr. Als sie 2011 nach Wien zurückkehrte, gab es primär ein Problem, blickt Sabrina Kaltenböck zurück: „Es war schwierig, etwas zu finden, das an das herankommt.“ Sie nahm schließlich einen Job in einem Wiener Brautmodengeschäft an.

Seit sie 2014 ihr eigenes Unternehmen hat, sind auch da die Brautkleider ihre wahre Herzensangelegenheit. „Es ist jedes Mal etwas Besonderes, wenn sich die Braut freut“, sagt Kaltenböck. Durchschnittlich 40 Stunden Arbeitszeit stecken in einem Kleid. Zwischen dem Beratungsgespräch und einem fertigen Traumkleid steht: Schnitt zeichnen, anprobieren, ändern, auftrennen, nähen. Viele Kundinnen kommen mit konkreten Ideen, die Schneiderin wird zur Begleiterin in der Umsetzung.



Anderen ein „aufwendiges Handwerk“ beibringen. Es sei ein Job, der viel Geduld brauche – und ein Handwerk, das sehr aufwendig sei. „Wie viel Arbeit dahintersteckt, sieht man selten“, sagt Sabrina Kaltenböck: „Kaum jemand hat mehr einen Bezug zum Stoff oder der notwendigen Zeit.“ Andererseits nimmt sie wieder steigendes Interesse am Nähen wahr und dass Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt werde. Sie selbst kommt dem entgegen, indem sie immer wieder Nähkurse für Kleingruppen anbietet.

Neben Alltagskleidung aus Maßanfertigung bietet die Schneiderin auch Taschen und Schals von der Stange an, will sich dabei von Modekonzernen und Massenabfertigung abheben: „Das Schöne an Maßbekleidung ist: Man kann sie jederzeit ändern, oder etwas ganz anderes daraus machen.“ So wurden Brautkleider auch schon zu Abend-, Erstkommunion- oder Taufkleidern.