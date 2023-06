Ende für „Schmankerltreff“, Neustart in „Cantinetta“

Seit einigen Monaten steht das Lokal „Cantinetta“ im City Center Schrems leer, ab Juli soll dort wieder Leben einkehren. Sabrina Klein, seit der Eröffnung Anfang März Geschäftsführerin im „Schmankerltreff“ in der Gmünder Bahnhofstraße, will das Lokal als neue Pächterin weiterführen. Am Namen ändert sich nichts, gesucht werden noch eine Servicekraft und ein Pizzakoch/eine Pizzaköchin.

Sabrina Klein selbst wird, wie sie erklärt, nur mehr bis Ende Juni im Schmankerltreff in Gmünd tätig sein. Dort wird indes per Aushang bereits darauf hingewiesen, dass das Lokal Ende Juli schließt. Zu den Hintergründen des bevorstehenden Wechsels äußert sich Klein auf Nachfrage nicht. Von Eigentümerseite heißt es jedenfalls, dass nach dem Auslaufen des Pachtverhältnisses nach einem neuen Wirten zum Betrieb des Lokals gesucht werde.

Per Aushang wird im „Schmankerltreff“ über die Schließung Ende Juni informiert. Bekannt wurde das Lokal einst als „Steirerstüberl“. Foto: NOEN

Zurück nach Schrems: Admiral übersiedelt innerhalb des CCS. Im City Center Schrems hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. Seitens des Center-Managements hatte man sich wie berichtet das Ziel gesteckt, Umstrukturierungen an den Geschäften und vor allem eine stärkere Belebung voranzutreiben. Weiter geht es in der Hinsicht mit „Admiral“. Das soll noch heuer zwischen Kik und Expert Hörmann angesiedelt werden, für die Eröffnung werde der Spätherbst anvisiert, erklärt Jürgen Bruckner, zuständig für das Flächen-Management im City Center Schrems. Man sei guter Dinge, Schritt für Schritt wieder alle leerstehenden Flächen beleben zu können. Ab Juli kommt wie berichtet jene der Sparkassen-Filiale dazu.