Labrador Alois bewies Superspürnase und half Einbruch aufzuklären

„Ich war mit Alois vormittags unterwegs, als er eine Blutspur aufnahm“, erzählt Rohr, Zwillingsbruder von NÖN-Redakteurin Karin Pollak, der immer wieder zum Jagen in die ehemalige Heimat kommt. Alois führte sein Herrl zum Salzburger Literaturhaus, dem fiel ein kaputtes Fenster im Obergeschoß auf. Er verständigte die Polizei, die am Fenster ebenfalls Blutspuren sicherstellte.

Wenig später war der Verletzte ausgeforscht: Die Polizei ermittelte, dass am Morgen ein 18-jähriger Russe mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden war. Er gab an, mit einem 19-jährigen Russen Alkohol getrunken zu haben, er könne sich nicht an die Tat erinnern. Laut Polizei gelangte das Duo nicht ins Haus, es wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist unbekannt.

