Salzburger Schüler pflanzten "Wald der Zukunft"

Auf einer Wiese der Sonnenplatz GmbH übernahmen 89 Schüler und sechs Lehrer des Bundesgymnasiums und des Sportrealgymnasiums aus Saalfelden im Rahmen ihrer Erlebniswoche in Großschönau das Baumpflanzen. „Das ist ein sicherlich nicht alltägliches Projekt, dabei wird Umweltschutz und Schule verbunden“, meinte Initiator Josef Bruckner.

Bürgermeister Martin Bruckner, Gemeinderat Andreas Schäfer und Martin Grötzl von der Firma Lieco bei Groß Gerungs standen den Schülern dabei hilfreich zur Seite. „Normalerweise pflanzt man kleine Bäume erst wieder ab September. Aber der zu erwartende Regen hilft den jungen Pflanzen trotz der Hitze beim Anwachsen“, meinte der Fachmann von der Firma Lieco, die Forstpflanzen im Container produzieren und dazu vorwiegend Saatgut aus der Region verwenden.

Insgesamt wurden 200 Lärchen, Kiefern, Tannen, Fichten und verschiedene Eichen und Rotbuchen an diesem Nachmittag gepflanzt. In einigen Jahren wird hier ein „Wald der Zukunft“ stehen. Das sind aber nicht alle „zukunftsfitte“ Bäume, die eingepflanzt worden sind. „Wir haben immer wieder viele Schüler aus ganz Österreich zu Gast in Großschönau. Jeder bekommt zur Erinnerung an diese Erlebniswoche einen Setzling geschenkt. Wir haben bereits um die 500 junge Bäume an Schüler abgegeben, die diese dann in ihrer Heimat pflanen“, erklärt Josef Bruckner.

Unterstützt wird dieses Projekt auch vom Waldviertel Tourismus. Vorsitzender Fritz Weber war vor Ort, um den fleißigen Schülern für ihr Engagement zu danken.

