Weitraer Adventtage: Comeback mit Bewährtem und Neuem

Die Weitraer Altstadt verwandelt sich am 26. und 27. November wieder zu einem der schönsten Adventmärkte in der Region. „Highlight ist diesmal, dass es die Veranstaltung wieder gibt“, freut sich Werk.-Stadt.Weitra-Obfrau Alexandra Kuttner nach der Covid-Pause.

Erste Sammelpass-Aktion

Der Großteil der Mitgliedsbetriebe macht bei der Sammelpass-Aktion „Mein Einkauf zählt“ mit, die seit 15. November läuft. Für jeden Einkauf ab zehn Euro gibt’s einen Sticker. Vollständig beklebte Sammelpässe nehmen an einer großen Neujahrsverlosung im Jänner teil. Zu gewinnen gibt es Weitra-Aktivschecks im Gesamtwert von 2.000 Euro.

Bei den Adventtagen öffnen aber nicht nur die „lieben, kleinen Geschäfte“ in der Altstadt: Vom Rathausplatz bis zum Kirchenplatz und auch auf Schloss Weitra werden traditionelle, regionale Kunsthandwerksprodukte und kulinarische Schmankerl angeboten. Das kulturelle Programm reicht von Auftritten der Stadtkapelle Weitra, der Borderland Dixieband und des Streichorchesters Oberes Waldviertel über „Wintergeschichten für Kinder“ bis zum Konzert von Thomas Faulhammer mit seinem Quartett im Rathaussaal und S(w)ingin’ Voices in der Kirche.

Kunst- und Kultur an besonderen Orten

Die Volks- und Mittelschüler werden ebenfalls aktiv: „Sie werden sich in drei alten Kellern mit dem Thema ‚Frieden’ auseinandersetzen“, verrät Kuttner. Außerdem warten an zahlreichen Standorten in der Stadt Installationen, Skulpturen und interaktive Kunststationen, die von Künstlerin Tatjana Zinner organisiert werden.

„Ich bin wirklich froh, dass es heuer mit den Adventtagen klappt. Das fühlt sich einfach gut an, denn alle Beteiligten sind mit Liebe dabei. Durch das umfangreiche Programm wird die Veranstaltung vielfältiger“, sagt Kuttner: „Die bei den Adventtagen verwendeten Hütten werden zu Schauhütten mit winterlichem Handwerk und Brauchtum umfunktioniert, zu besichtigen ab 2. Dezember.“

Lesung von NÖN-Redakteur

Der Amstettner NÖN-Redakteur Hermann Knapp liest aus „Kein Weihnachten ohne Würstel“. Foto: privat

Hermann Knapp, der in der Gemeinde Bad Großpertholz aufgewachsen und als NÖN-Redakteur in Amstetten tätig ist, liest am 26. November im Rathaussaal aus seinem Buch „Kein Weihnachten ohne Würstel“. Mit dem Bekenntnis „Zu Weihnachten gibt’s bei uns Frankfurter Würstel!“ beginnt Knapps Geschichte. Rasch stellt sich heraus: Eigentlich mag niemand die Würstel so wirklich ... Aber Tradition ist eben Tradition. Dass es im Buch auch ein wenig magisch zugeht, versteht sich wohl von selbst – denn wann sollen wir noch an Wunder glauben, wenn nicht zu Weihnachten?

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.