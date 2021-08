Was Ortsbevölkerung und den Durchzugsverkehr derzeit gleichermaßen beschäftigt, ist die Baustelle an der L62-Ortsdurchfahrt in Alt-Nagelberg. Das Teilstück rund um die Brücke beim Ortsteich Schwelle ist seit der Vorwoche zwar wieder offen, die Umleitung gilt aber weiterhin.

Dass die Brücke jetzt wieder einspurig befahrbar ist, gelte nur für Anrainer, erklärt Martin Pichler von der Straßenmeisterei Schrems: „Für den Durchzugsverkehr besteht nach wie vor die Umleitung über Langegg.“ Schichten des Straßenbelages wurden abgetragen, ab 19. August soll asphaltiert werden. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt er.

Die Baustelle zieht sich durch den ganzen Ort, das Asphaltieren erfolgt auf Etappen und muss mit den beteiligten Firmen koordiniert werden – währenddessen können Anrainer Pkw an anderen Stellen abstellen, rät Pichler: „In Notfällen müssten wir die Feuerwehr oder andere Einsatzfahrzeuge natürlich durchlassen.“ Ende August soll die L62 wieder komplett befahrbar sein. Pichler: „Wenn die Schule beginnt, müssen wir fertig sein.“ Danach können vereinzelt noch kleinere Arbeiten – etwa an Gehsteigen – anfallen.

Dass der Umleitung über Brand und Langegg häufig die Abkürzung durch den Wald über die Haltergasse vorgezogen wurde, verlief nicht immer problemlos: Öfters war von folgenschweren Ausweichmanövern zu hören, feststeckende Fahrzeuge mussten herausgezogen werden. Die starken Stürme brachten so manchen Baum zum Fallen. Davon hat auch die Straßenmeisterei mitbekommen: „Man kann nie verhindern, dass sich solche Schleichwege herumsprechen“, sagt Pichler.