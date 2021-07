Genauso, wie die Arbeiten im Inneren der früheren Bipa-Filiale am Gmünder Stadtplatz bisher weitgehend ungeachtet der öffentlichen Wahrnehmung vonstatten gingen, spielt sich am Dach des Gebäudes am Stadtplatz 46 fast unbemerkt allerhand ab. Über die Hofseite wird kräftig gewerkt.

Der Hauseigentümer, Avia-Station-Chef Andreas Weber, unterzieht die Immobilie einer Flachdach-Sanierung samt Wärmedämmung. In deren Zuge lässt er auf gar nicht so kleiner Fläche eine Photovoltaik-Anlage installieren: „In der Tankstelle haben wir bei 20 kW Peak keinen Platz mehr für weitere Solarzellen, in der Stadt habe ich Platz für 25 kW Peak.“ Überschüsse will er kleinregional nutzen, vorzugsweise für die Tankstelle. Und weil schon ganz oben am Dach und unten am „Mrs. Sporty“-Studio gearbeitet wird, stellte er gleich statt der Ölheizung einen Fernwärme-Anschluss her. Gegraben werden musste nicht – er hatte einst gemeinsam mit dem Nachbarn einen Kelleranschluss an die Fernwärme installiert.