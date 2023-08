„Einkaufsmeile“: Arbeiten schreiten dem Ende zu

Das wichtigste Straßenbauprojekt der Stadt Gmünd im zu Ende gehenden Sommer steht vor dem Abschluss: Das Mittelstück der Emerich-Berger-Straße, ein Nadelöhr zwischen Bahnhofstraße und Weitraer Straße, Schulzentrum und Fachmarktzentrum, wurde einer Generalsanierung unterzogen. Rechtzeitig vor dem Schulbeginn naht nun wie geplant die Fertigstellung – am 28. August soll, sofern es das Wetter zulässt, mit der Asphaltierung begonnen werden.

Das Projekt in der „Einkaufsmeile“ hatte im Straßenbauprogramm der Stadtgemeinde Gmünd wegen des bereits sehr schlechten Fahrbahn-Zustandes wie berichtet hohe Priorität. Weil hier während des Schuljahres aber täglich mehr als 100 Schulbusse verkehren, kann nur während der Sommerferien gearbeitet werden. Im Zuge der am 24. Juli angelaufenen Arbeiten, für die das betreffende Teilstück der Straße komplett gesperrt wurde, wurden auch die Nebenanlagen saniert und neugestaltet – der im oberen Straßenverlauf bereits realisierte Geh- und Radweg wird bis zur Kreuzung mit der Otto-Glöckel-Straße (Schulzentrum) verlängert.

Abhängig von der Wetterlage rechnet Stadtbaudirektor Michael Prinz mit der Asphaltierung von Fahrbahn und Nebenanlagen bis Mittwoch, „auf jeden Fall aber vor dem Schulbeginn“. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer vor der finalen Verkehrsfreigabe: „Wir danken allen Anrainern sowie Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauarbeiten im Sommer.“

Weiter geht's beim neuen Siedlungsgebiet

Zu Ende sei das Baustellenjahr der Stadt Gmünd nach Abschluss der Arbeiten in der Emerich-Berger-Straße noch nicht, sagt Stadtbaudirektor Prinz. Aus der „Einkaufsmeile“ gehe es direkt in die daraus hervorgehende Habsburg-Lothringen-Straße bzw. deren Verlängerung in die neue Siedlung bei den Harabruckteichen mit der „Anna-Körner-Straße“. Die Arbeiten für Kanal, Wasser oder Stromanschluss sind bereits erledigt, die Verkabelung für die künftige Straßenbeleuchtung geschaffen. In der ersten September-Hälfte gehe es nun darum, die Fahrbahn instandzusetzen, sagt Prinz.

Im Anschluss daran geht es noch einmal ins Stadtzentrum, wo mit der Fahrbahnsanierung in der Schremser Straße sowie den Kanalarbeiten in Kirchen- bzw. Mühlgasse heuer wie berichtet auch schon allerhand los war. Auch beim mehr als 300.000 Euro schweren Kanalprojekt sind die Arbeiten an den Einbauten abgeschlossen, die Oberflächen großteils wiederhergestellt. Noch offen ist der Straßenbau am Dwirkabergerl, dem Verbinder zwischen Kirchen- und Mühlgasse, wo das Großprojekt mit dem spektakulären Bruch des Mischwasser-Kanals samt Platzen der Fahrbahn im Vorjahr seinen Anfang genommen hatte.