Zusätzlicher Hochbetrieb herrscht derzeit auf einigen Straßenzügen in der Bezirksstadt: Es wird eifrig gefräst – ab der kommenden Woche erfolgt die Asphaltierung.

Wie in der NÖN angekündigt, wurde in der Conrathstraße, in der Stiftergasse sowie auf einem Teilstück der Weitraer Straße bis Redaktionsschluss der alte Asphalt abgetragen. „Die Arbeiten werden in dieser Woche noch in der Hans-Lenz-Straße, in der Grenzgasse und in der Weitraer Straße fortgesetzt“, betont dazu der zuständige Stadtbaudirektor Michael Prinz. Auch am Stadtplatz wird der Beleg erneuert.

Die Firma Bitunova Baustofftechnik GesmbH aus Loosdorf wird ab nächster Woche auf diesen Straßenzügen die neue Dünnschichtdecke auftragen. Die Kosten für diese Sanierungen belaufen sich laut Prinz auf rund 200.000 Euro. „Mit diesen Maßnahmen gehören die kaputten Straßen der Vergangenheit an und die Oberflächen halten wieder für einige Jahre“, meint Prinz. Er verspricht, dass es heuer keine geplanten Baustellen mehr in Gmünd starten sollen.