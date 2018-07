Badegäste stehen ab kommendem Jahr beim Hallenbad voraussichtlich von Anfang Mai bis Ende September fünf Monate vor verschlossenen Türen.

Außerdem wird der Whirlpool mit Ende des Jahres bis zu einer allfälligen Reparatur und Sanierung des Daches über dem Bereich außer Betrieb genommen. Dies beschloss der Gemeinderat auf Grundlage der Empfehlungen der im Frühjahr eingerichteten Arbeitsgruppe, welche Konzepte zum Weiterbetrieb des Hallenbades erstellen sollte.

Kompromiss brächte kaum Ersparnis

Die fünfmonatige Schließung sorgte für heftige Diskussionen. Gegenwind und Bedenken kamen von SPÖ und BBL. „Für mich hört sich das nicht nach einem Zukunftskonzept an, ich kann mich mit den Öffnungszeiten nicht anfreunden. Mir wäre es lieber, wenn es nicht so radikal wäre, das hört sich für mich an wie der Anfang vom Ende“, meinte SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber. Das Hallenbad lebe sehr von Stammgästen, die sich während einer fünfmonatigen Schließung andere Bäder suchen und dann nicht mehr zurückkehren würden.

BBL-Gemeinderat Roland Edinger stellte klar, dass fünf Monate Schließung für ihn untragbar seien, vor allem auch in Hinblick auf die Gäste: „Bei Schlechtwettwetter gibt es in Litschau kaum Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Während der Sommerferien zu schließen, kann ich mir vorstellen.“ Edinger kritisierte auch die Schließung des Whirlpools wegen 12.000 Euro, die für die Reparatur eines Ausgleichsbehälters fällig wären.

Bürgermeister Rainer Hirschmann wies auf den jährlichen Abgang von 150.000 Euro beim Hallenbad hin – Einnahmen von 50.000 Euro stehen Ausgaben von 200.000 Euro gegenüber. 12.000 Euro für die Whirlpool-Reparatur seien keineswegs ausreichend, da auch das Dach am Übergang zum Wellnessbereich in schlechtem Zustand sei. Die BBL schlug zusammen mit ÖVP-Stadtrat Johannes Heißenberger und Gemeinderätin Tanja Zellhofer eine Variante mit einer dreimonatigen Schließung und zwei Monaten eingeschränkten, an den Schulbetrieb angepassten Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag vor. In der Diskussion kam heraus, dass ein eingeschränkter Betrieb jedoch kaum eine Ersparnis brächte, da Heizung und Wasseraufbereitung normal weiterlaufen müssen und maximal bei den Personalkosten eine Reduktion möglich sei.

Fünfmonatige Schließung bringt Ersparnis

Eine fünfmonatige Schließung würde, so Bürgermeister Hirschmann, eine Ersparnis von 25.000 bis 45.000 Euro bringen, sofern das Personal während der Schließung 1:1 im Strandbad eingesetzt werden kann.

Der Antrag auf drei Monate Schließung und zwei Monate eingeschränkten Betrieb fand mit acht Stimmen dafür (sieben ÖVP und Edinger (BBL)) keine Mehrheit, der ursprüngliche Antrag auf sieben Monate Öffnung und fünf Monate Schließung wurde mit 12 Stimmen dafür (2 SPÖ, 1 BBL (Flicker), 9 ÖVP) und 9 Enthaltungen (Rest) angenommen.

Beim Beschluss, den Whirlpool bis zu einer allfälligen Sanierung mit Ende 2018 zu schließen, enthielten sich Roland Edinger und die beiden SPÖ-Gemeinderäte Robert Matusch und Maria Ledermüller.