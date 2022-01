Start für die Arbeiten beim Busbahnhof Heidenreichstein

Nachdem sich der Start der Umbauarbeiten des Heidenreichsteiner Busbahnhofes wegen der Wasserrechtsverhandlung verschoben hatte, konnten doch noch einige Arbeiten vor dem Wintereinbruch erledigt werden, ohne dass der Busverkehr dadurch gestört oder gar beeinträchtigt wurde.

In mühevoller Kleinarbeit wurde das angrenzende Haus (ehemals Gobl-Frisör) abgetragen und ein Fundament geschaffen, das gleichzeitig auch als Hochwasserschutz für den Romaubach dienen soll. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Bussen eine bessere und vor allem breitere Zu-und Ausfahrtsmöglichkeit zu schaffen. Laut Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) werden die weiteren Arbeiten erst wieder im Frühjahr aufgenommen. „Wir versuchen, die Haltestelle neben den Sanierungsarbeiten so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Erst dann soll die Ausweich-Haltestelle beim Zug-Bahnhof in Betrieb gehen“, sagt er.

Weiters hofft Kirchmaier, „dass bis spätestens Sommer die Sanierung samt Neubau des Wartehäuschens abgeschlossen wird. Natürlich werden sich diese Arbeiten mit Kosten bis zu 400.000 Euro wieder auf das Gemeindebudget auswirken, dienen aber letztendlich der Sicherheit aller Busbenützer und Verkehrsteilnehmer.“