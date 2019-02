Neben der überregional womöglich einzigartigen Dichte an Straßenschäden in der Bezirkshauptstadt beschäftigt derzeit auch ein zur Dauerbaustelle gewordener Kanaldeckel mitten in der Innenstadt die Bevölkerung: Prominent vor dem Goldenen Stern versperren seit Wochen Baugitter eineinhalb gepflasterte Parkplätze.

„Wenn der Unterbau betroffen ist, dann macht eine Sanierung erst nach dem Frost Sinn.“Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP)

Die Straße daneben ist Landesstraße und somit in der Erhaltung Angelegenheit des Landes NÖ, der Parkplatz als Nebenanlage fällt in die Zuständigkeit der Stadt. Deren Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) hat eine einfache Erklärung für die Dauerbaustelle: „Wenn der Unterbau betroffen ist, dann macht eine Sanierung erst nach dem Frost Sinn.“ Aus dem gleichen Grund habe auch der Gehsteig zur neuen Arthur-Lanc-Straße in der Neustadt nicht vor dem Winter fertig gestellt werden können.

Preis: "Rechnungsabschluss für 2018 abwarten"

Bezüglich des generellen Straßenzustandes will Stadtrat Preis den noch im ersten Quartal anstehenden Entscheidungen im Gemeinderat nicht vorgreifen. „Wir müssen den Rechnungsabschluss für 2018 abwarten. Dann werden wir wissen, welchen finanziellen Spielraum wir wirklich haben“, sagt er.

Die Herausforderung ist bekannt: Die hochgerechneten Kosten für anstehende Straßenbau-Maßnahmen sollen sich grob auf sechs Millionen Euro belaufen, das wäre mehr als die Hälfte des kompletten außerordentlichen Budgets der Stadt im Vorjahr. „Wir können also nur prioritär vorgehen“, sagt Preis. Einerseits hinke man bei Altlasten – allgemein ersichtlich vor allem in Gymnasium-, Weitraer und Emerich-Berger-Straße (alle im Stadteigentum) – nach. Zugleich harren Straßenbauprojekte in neuen Siedlungsgebieten ihrer Umsetzung, auch noch im Wasserfeld.

Andere Projekte seien nicht von der Stadt selbst abhängig, beteuert Martin Preis: Bei der Instandsetzung von Gehsteigen hänge vieles vom Fortschritt der Glasfaser-Arbeiten ab. Und dann liegen die Augen auch beim geplanten Millionenprojekt der NBG-Gruppe im Access-Industrial-Park – kommt deren überdimensionales Werk zur Herstellung von Glasrohlingen für die Glasfaser, dann muss aufgrund des erheblichen Gasverbrauchs tendenziell auch ein relativ langes Stück Gasleitung durch die Stadt ersetzt bzw. verstärkt werden. Das würde es für die Stadt sinnvoll machen, sich mit nötigen Straßenprojekten anzuhängen. Es bleibt knifflig am Weg zur Entscheidungsfindung…

Bereits fix ist indes die Asphaltierung zum Geh- und Radweg in der Arthur-Lanc-Straße inklusive der Anbindung zum bestehenden Radweg ab 4. März. Zur Eichenallee wird zugleich eine Rampe, die der Geschwindigkeitsreduktion dient, installiert. Auch Arbeiten zum Unterbau der neuen „Blumenwege“ bei der Siedlung am Harabruckteich sollen an dem Tag starten.