Im Trinkwasser der Marktgemeinde Sankt Martin wurden Colibakterien festgestellt.

Gemeinderat Markus Wandl bestätigt, dass die Bürger per Schreiben von der Gemeinde informiert wurden, dass sie das Wasser vor dem Konsum drei Minuten lang abkochen sollen, und dass als Sofortmaßnahme eine Chlorierung des Trinkwassers vorgenommen wurde.

„Ich denke nicht, dass es eine besonders große Sache ist. Ich trinke das Wasser nach wie vor unabgekocht“, sagt Wandl. Die Warnung an die Bevölkerung und die Chlorierung seien Routinemaßnahmen, er gehe davon aus, dass bei der nächsten Untersuchung in der kommenden Woche wieder alles in Ordnung sein werde.