„Betroffen ist nur die Anlage, welche St. Martin und Langfeld versorgt. Die zweite Anlage ist nicht betroffen“, stellt Bürgermeister Peter Höbarth klar. Aufmerksam gemacht wurde die Gemeinde durch einen Anruf des Labors, welches die letzte routinemäßige Wasserprobe untersuchte.

„Als Sofortmaßnahme haben wir eine Chlorierung des Wassers durchgeführt, und so wie gesetzlich gefordert die Bürger per Schreiben informiert, dass sie das Wasser drei Minuten lang abkochen sollen“, erklärt Höbarth. Die Ursache für die Kontamination war ein Rohrbruch im Wald in Richtung Schützenberg. Es mussten erst Bäume gefällt werden, um überhaupt die Behebung in Angriff nehmen zu können – am Freitagvormittag begannen die Reparaturarbeiten.

„Wir werden kommende Woche wieder eine Probe nehmen. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse gilt der Rat, das Wasser abzukochen“, sagt Höbarth. Zumindest manche Bürger nehmen die Situation gelassen, wie etwa Gemeinderat Markus Wandl: „Ich trinke das Wasser weiterhin unabgekocht.“