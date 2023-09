Zuwachs für Kunstszene: Graffiti-Künstlerin „Siuz“ zieht nach Weitra

Die Kunstszene der Stadt Weitra wächst wieder. Graffiti-Künstlerin Sarah Kupfner, auch unter ihrem Künstlernamen „Siuz“ bekannt, verlegt mit ihrem privaten Umzug auch ihr Atelier von Gars (Bezirk Horn) nach Weitra. Im Bezirk Gmünd hat sie bereits bunte Spuren hinterlassen. Da gab es unter anderem eine Zusammenarbeit mit der Mittelschule Weitra und die kreative Gestaltung des Hanfdorfes Reingers.

Umgezogen ist Sarah Kupfner schon öfter – auch jetzt sei es wieder Zeit für eine Veränderung geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner war sie auf der Suche nach einem Haus, das Privatleben und Atelier miteinander verbinden lässt: „Für uns stand fest, dass wir in keine größere Stadt aber auch nicht in einen sehr kleinen Ort wollen“, sagt Kupfner. Und: „Weitra ist kulturell gut aufgestellt, viele Freizeitangebote sind auch per Rad gut erreichbar und es hat sich einfach gut angefühlt. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden“, erzählt sie.

Seit mehreren Jahren mit Graffiti-Kunst erfolgreich

Das Atelier von „Siuz“ in Weitra wird sich künftig im Veitsgraben befinden. Die Vorbereitungen laufen, im Oktober soll der Umzug folgen und ab November will Sarah Kupfner in Weitra arbeiten. Spätestens bis zu den „Tagen der offenen Ateliers“ im nächsten Jahr vollständig eingerichtet sein. Sie hat seit mehreren Jahren in Gars gelebt und gearbeitet und machte sich vor etwa sieben Jahren selbständig. Das dortige Atelier sei langsam außerdem zu klein geworden, sagt Kupfner. Bei ihrer Sprühdosenkunst entstehen nämlich immer wieder auch großformatige Wandbilder - es braucht also Platz zum Ausbreiten.

Ein Teil des neuen Ateliers soll fürs kreative Arbeiten sein, ein anderer für Büroarbeit und ein Bereich ist als Ausstellungsfläche gedacht. Wann es so weit sein wird, dass diese zugänglich ist, steht allerdings noch in den Sternen. Zuerst gelte es, laufende Projekte vor dem Umzug weitgehend abzuschließen und sich in Weitra privat und beruflich einzuleben. „Das Unternehmen ist gewachsen“, sagt Sarah Kupfner und spricht von Graffiti-Aufträgen in ganz Österreich und auch in Deutschland und Tschechien. Dabei gestaltet die Künstlerin unter anderem Innenräume, Fassaden und verschiedene Oberflächen von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Auftraggebern. Ihre Leistungen reichen von der Beratung über die Planung und Visualisierung bis hin zur Ausführung.

Die Dauerausstellung mit Sprühdosenkunst im Workingspace Gars und die Graffiti-Werkstatt sind noch bis Ende September geöffnet. Für 29. September ist eine Finissage im Rahmen der Tage der offenen Büros im Workingspace zum Abschied Sarah Kupfners von Gars geplant.