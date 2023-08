Die Erde im Fokus: Mit Hubert Stark auf den Spuren der Humus-Bewegung

Mehrere Tafeln mit „Bio“- und „Urlaub am Bauernhof“-Logos stehen an der Abzweigung der B5 in Richtung Staatsgrenze. Ein Wegweiser mit grünem Hintergrund zeigt „Weite Wiese“ an. „Die Adresse ist Schandachen“, hat Hubert Stark gesagt, als er zuvor per Telefon den Weg erklärt hat. Vielleicht hätte er dann noch sagen wollen „Aber wir sind etwas Eigenes.“ Recht hätte er damit sicher gehabt.

Sein Biohof, passenderweise „Weite Wies“ genannt, gleicht dem Idyll, das in Kinderbüchern gerne von der Landwirtschaft gezeichnet wird. Eine kauende Kuhherde auf der Wiese und schnatternde Gänse im Stall. Die einzige Schnellstraße ist jene, auf der Vögel zwischen den Waldstücken durch die Luft sausen. Den landwirtschaftlichen Betrieb hat Hubert Stark einst von seinen Eltern übernommen, 1991 folgte die Bio-Umstellung. Anfangs lief es gut, nach zehn Jahren zeigten sich zunehmend Herausforderungen. Stark begann, sich mit dem Boden zu beschäftigen und wurde Kopf einer Initiative, die als „Humus Bewegung“ schon weite Kreise zog. Warum?

Der Unterschied zwischen Boden und Erde

„Wir waren auf der Suche“, blickt Hubert Stark auf die Zeiten zurück, in denen der Bio-Betrieb mit immer höherem Aufwand verbunden war. Die Familie wollte dem Boden mehr Regeneration bieten und hat ihn deshalb weniger bearbeitet. „Das ging ganz in die Hose“, schmunzelt er. Den Boden als Organismus zu sehen, auf die Idee kam Stark erst später. Er erkannte, dass die Nicht-Nutzung nicht die Lösung seiner Probleme sein kann. Heute vergleicht er ungenutzten Boden mit einem Körper, der sich nur in Ruheposition befindet. Weniger gesund, als man glauben mag.

Den Boden, der Nahrung bringt, bezeichnet Stark lieber als „Erde“. Auch wegen der Doppeldeutigkeit – Boden könne schließlich viel sein. Erde meint dagegen das, worin etwas wachsen kann und zugleich den Planeten an sich. „Uns geht es um eine gesunde, lebendige Erde.“ Um das zu fördern, hat Familie Stark 2003 auf pfluglose Bodenbearbeitung umgestellt. Auch das brauchte Zeit, bis es wirklich funktioniert hat.

Gerade durch seine eigenen Erfahrungen während und nach grundlegenden Umstellungen in seinem landwirtschaftlichen Betrieb hat Hubert Stark gemerkt, wie viele Fragen sich in der Praxis am Feld ergeben können – und wie oft sich der Bauer damit überfordert sieht. Die Erkenntnis war fruchtbarer Boden für eine Initiative.

Bauern bei Veränderungen nicht alleine lassen

Die Ausgangslage: Landwirte finden sich in der Situation, dass etwas nicht (mehr) funktioniert, es kommt zu Herausforderungen. Gemeinsam mit Mitstreitern erkannte Hubert Stark, dass mangelndes Wissen in solchen Momenten nicht das Problem ist. „Das Wissen ist da, aber es braucht eine Bewegung, mit der Bauern direkt am Feld Lösungsansätze diskutieren können.“ Sprich: Die Bereitschaft zur Veränderung sollte nicht länger auf das Gefühl des alleine gelassen Werdens treffen.

So entwickelte sich über viele Jahre die „Humus Bewegung“, die heute noch das Ziel verfolgt, Landwirte zusammenzubringen und den Diskurs zu fördern. 40 bis 50 Humusstammtische finden, so Geschäftsleiter Hubert Stark, jährlich in ganz Österreich statt – meist direkt auf den Feldern. Hinter der Bewegung steht der Verein „Faire Biogetreide-Vermarktung“. Angeboten werden auch Vorträge und der neuntägige „Bodenkurs im Grünen“ als Basis am Weg zu einer „regenerativen Landwirtschaft“. Im Mittelpunkt steht der Boden: „Es geht darum, dass ein Problem gelöst werden soll.“

Teilnehmer sollen das Wissen weitertragen und anderen Landwirten eine ähnliche Unterstützung sein. Luft nach oben gibt es freilich immer: Man spreche von einer kleinen Gruppe, die sich der regenerativen Landwirtschaft rund um eine „gesunde, lebendige“ Erde angenommen hat. Aber, sagt Hubert Stark: „Ich habe komplett aufgehört zu missionieren.“

Den Boden am Leben halten

Der „Bodenkurs im Grünen“ war es, der Hubert Stark selbst erkennen ließ, dass es „immer um Verhältnisse und permanente Begrünung geht. Das Leben und Sterben hält den Boden gesund.“ Demnach braucht es also Biodiversität in der Frucht und Pflanzen, die das Mikrobiom im Boden füttern, damit dieses später wiederum zum Futter für Pflanzen werden kann.

Die „Humus Bewegung“ vertritt den Standpunkt, Böden möglichst durchgängig zu bewirtschaften und immer auch mit Untersaaten zu arbeiten – etwa bei Mais und Getreide, aber auch Kartoffeln und Raps. Die Untersaat soll die Hauptkultur freilich nicht beeinträchtigen, sondern ihr eher dabei helfen, ausreichend Nährstoffe zu bekommen. Und sie soll dafür sorgen, dass das Mikrobiom nicht hungern muss. „Wenn man dem Boden die Pflanze nimmt, wird er unfruchtbar“, sagt Stark.

Wer mit ihm spricht, der merkt, dass für ihn hinter der Initiative auch der Gedanke gegen grenzenloses Wachstum steckt. Die Landwirtschaft habe sich zuletzt nicht unbedingt zum Positiven verändert, einige Entwicklungen seien offensichtlich nicht gut. „Deshalb denke ich: Vielleicht wäre es wieder an der Zeit für klein strukturiertere Landwirtschaft. Das Wissen auf breitere Beine stellen und viel mehr Menschen, die sich mit Lebensmitteln beschäftigen.“ Und mit dem Boden, der sie hervorbringt.