Wirtin hat nun Doppelgängerin

Dazu gratulierten Freunde, Dorfbewohner, Feuerwehr, Hobbysportverein, Dorfgemeinschaft, Schnapser- und Metaxa-Runde und stellten sich mit einem besonderen Geschenk bei der Gastwirtin ein: ein holzgeschnitztes Ebenbild, das die Wirtin in ihrer freundlich gutmütigen Art zeigt.

Annemarie Oppolzer absolvierte nach der Grund- und Handelsschule eine Lehre als Koch und Kellner in Sulz im Wienerwald. Praxis holte sie sich in einigen Saisonbetrieben, auch in Kitzbühel war sie tätig. Danach gründete sie mit ihrem Gatten, dem Baumeister Walter Oppolzer, eine Familie, zu der ein Sohn und eine Tochter gehören.

Die elterliche Land- und Gastwirtschaft von Ernestine und Josef Hammerschmidt in Schandachen übernahm sie im Jahr 1988. Diesen Betrieb führte sie mit Zimmervermietung und Gastwirtschaft bis zu ihrer Pensionierung 2012. Seither führt sie das Dorfgasthaus als Liebhaberei zur Freude der Dorfbewohner.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.