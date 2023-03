NÖN-Schwerpunkt: Wie geht es unseren Zentren?

Weitra: Kein einziges freies Geschäftslokal im Zentrum

Ein positives Beispiel mit pulsierendem Leben im Zentrum ist Weitra. „Derzeit haben wir kein freies Geschäftslokal am Rathausplatz“, freut sich Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). Der Platz habe sich zum „Kulturzentrum“ gewandelt. Galerien und Kunstwerkstätten zogen in leere Geschäfte ein. „Wir sind froh, dass es hier auch die Güter des täglichen Bedarfes und Gastronomiebetriebe gibt“, sagt Layr. Mit Blumenladen, Elektrogeschäft, Trachten Maisetschläger, Apotheke oder Walala als Nahversorger & Postpartner habe sich ein guter Mix etabliert. Layr spricht von Wirtschaftsförderungen, die gerade Kleinunternehmen helfen, betont auch Bemühungen der Werksta(d)t Weitra um belebte Flächen.

Ein Manko sieht er in der Parkplatzsituation. „Von der Kurzparkzonenverordnung unter der Woche ausgenommen sind Hauptwohnsitzer. Auch Zweitwohnsitzer und Betriebsinhaber hätten gerne eine Ausnahme, die wir nicht genehmigen können.“ Die Stadtführung widme sich dem Problem seit einiger Zeit intensiv, denn: „Vor allem im Sommer ist mit Hochzeiten, vielen Veranstaltungen und Gästen in Weitra wirklich viel los. Da fehlen die Parkplätze noch mehr“, meint Layr. Etwas Abhilfe wurde mit der Attraktivierung des Parkplatzes beim Stadttor geschaffen.

Für den Erhalt des Ambientes am Rathausplatz unterstützt die Stadt die Liegenschaftsbesitzer bei Attraktivierungsmaßnahmen mit der „Fassadenförderung“, die laut Layr immer wieder „bis aufs Limit“ ausgenützt werde. „Natürlich gibt es Häuser mit wenigen Bewohnern, die man intensiver nützen könnte. Vielleicht entstehen hier noch Wohnungen oder Geschäfte“, hofft er.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, will man sich jetzt um die „Tiefeninfrastruktur“ in der Altstadt kümmern. Im Zuge von Kanal- und Wasserleitungssanierungen mit der Verlegung der Lichtwellenleiter soll es Verbesserungen für Fußgänger, Verkehr und Bewohner geben. „Dazu wird an einem Konzept gearbeitet. Das ist eine Herausforderung, alleine schon wegen des Alters und der Fläche. Wir werden aber mit allen Mitteln den Charme der Altstadt erhalten“, verspricht Layr.

Im Weitraer Zentrum gab es 2003 viele freie Parkplätze – heute nicht mehr. Foto: NÖN, Karin Pollak

Gmünd: Solide, wenn auch optimierbar

Die Bezirkshauptstadt durchlebte schon mal bessere Zeiten, vor allem die zentralen Achsen Bahnhof- und Conrathstraße, ein wenig auch der Schubertplatz in der Neustadt. „Wir müssen uns nicht genieren, können aber sicher auch nicht jubeln – es gäbe noch viel Potenzial“, analysiert Alexander Berger, Stadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung (ÖVP).

Das Altstadt-Zentrum an sich ist definitiv noch intakt, mit größtenteils guter Gebäudesubstanz. Es ist unter anderem mit drei Metzgern, drei Bäckern, drei Fitnessstudios, zwei Trafiken, zwei Banken, Hofladen, Bioladen, Juwelier, Kino, der weithin bekannten Buchhandlung, Friseurin, Tischkultur, Kindergarten, Boutiquen, Museen, Ärzten, Gastronomen – und freilich den Eisläden und der legendären Schirmbar – noch gut bestückt. „Im Sommer ist es auch mit den vielen Schanigärten wirklich ein gutes Gefühl, über den Platz zu gehen. Es herrscht sehr hohe Frequenz“, sagt Berger. Die einst unter Alfred Drach errichtete, anfangs wegen der Aufgabe der Fahrbahn und einiger Parkplätze nicht unumstrittene Fußgängerzone rund ums Alte Rathaus ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt, mit Märkten, Veranstaltungen – oft in Zusammenarbeit mit „Echt Gmünd“ – und der gediegenen Schanigarten-Landschaft. Im Winter? „Da ist der Platz leider schon oft relativ ausgestorben.“

Leerstände gibt es freilich auch im Zentrum der Altstadt. „Aber nicht so viele, wie manche tun“, spricht Berger von einem „geringen Prozentsatz“. Im Kampf gegen Leerstände und für Sanierung oder Reaktivierung von Läden & Wohnraum schwebt ihm eine neue Initiative vor, eventuell in Kombination mit weiteren touristischen Impulsen. Weil, so Stadtrat Berger: „Einwohnerinnen und Einwohner sind der Schlüssel für die Belebung eines Zentrums.“ Er denkt, dass Förderungen massiv von neuen Wohnbauten auf die Sanierung umgeleitet werden müssten, „eine Wohnung wird aufgeputzt, wenn es einen richtigen Anreiz gibt“.

An vielen Tagen im Jahr belebt: der Stadtplatz in Heidenreichstein. Foto: Franz Dangl

Heidenreichstein: Der Glanz vergangener Tage

Am Heidenreichsteiner Stadtzentrum nagte der Zahn der Zeit. In der Hochkonjunktur, die in den 1960er Jahren ihren Anfang nahm, befanden sich am Stadtplatz und Umgebung fast in jedem Gebäude Läden aller Art. Von einst vier Bäckern existiert kein einziger mehr, alle fünf Schuhgeschäfte verschwanden. Vier Gastbetriebe und weitere Einkaufsmöglichkeiten schlossen im Laufe der Jahre. Geschuldet ist das vor allem dem Niedergang einst großer Firmen, die nach und nach zu großen Einschneidungen führten.

Neben allen negativen Ereignissen überwiegen trotzdem die positiven Einflüsse: Im Lauf der Jahre wurde aus einer Industrie- eine Tourismusgemeinde mit belebtem Zentrum und vielen Veranstaltungen. Alleine die Schani- & Gastgärten mit der Schirmbar und Veranstaltungen werden gerne besucht. Jahrmärkte, Fest der 1.000 Ladenhüter, Fischmarkt oder die „Stadt der offenen Türen“ sind Gästemagnete, auch dank kräftiger Unterstützung der Kaufmannsvereinigung „Heidenreichstein Creaktiv“.

Im Zuge der „Stadterneuerung“ ist aktuell die Bevölkerung zu Mitarbeit und Meinungsaustausch eingeladen. „Wir haben einige Leerstände, aber die sind im Privatbesitz. Es schaut nicht aus, als würde sich hier etwas tun“, sagt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ). Es müssten die Voraussetzungen passen, damit wieder Leben in ein leeres Geschäft kommen könne. „Da sind aber die Hausbesitzer zuständig.“ Förderung durch die Gemeinde gebe es keine. „Aber wir könnten uns bei aktuellem Bedarf eine Unterstützung überlegen.“

Positiv ist für Kirchmaier, dass trotz einiger leerer Häuser keine optischen „Verfallerscheinungen“ zutage treten. „Mich freut, dass sich die Besitzer um ihre Häuser kümmern und der Stadtplatz belebt ist.“ Das Stadtbild gefalle den Gästen – „auch dank des eindrucksvollen Blumenschmucks“.

