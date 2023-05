Medaillenregen für die Schützen des Heeressportvereins Weitra

Die diesjährigen Verbandsmeisterschaften des Heeressportverbandes fanden von 25.-27. Mai in Stammersdorf statt. Der Heeressportverein Weitra war mit neun Schützinnen und Schützen vertreten und erzielte mit insgesamt 20 Medaillen einen beachtlichen Erfolg.

In der Klasse Luftpistole/10m/60 Schuss/Männer erreichte Matthias Seidl mit 559 Punkten die Silbermedaille, René Hahn kam mit 492 Punkten auf den sechsten Platz.

In der Klasse Zentralfeuerpistole/allgemein errang Matthias Seidl mit 549 Punkten den vierten Platz, in der Klasse Sportpistole/25m/allgemein landete er mit 549 Punkten auf dem zweiten Platz, gefolgt von Thomas Brunner, der mit 542 Punkten Bronze erzielte.

Bei den Sportpistolen/25m/Senioren1/Männer erreichte Walter Blüml mit 464 Punkten Platz drei, bei den Sportpistolen/25m/Senioren2/Männer siegte Günter Glaser mit 561 Punkten.

In der Klasse Standardpistole/25m/Männer ging die Silbermedaille an Thomas Brunner mit 535 Punkten und Bronze an Matthias Seidl mit 534 Punkten.

Beim Pistolenbewerb/50m/Männer erzielte Matthias Seidl mit 493 Punkten den zweiten Platz, dritter wurde René Hahn mit 463 Punkten.

In der Klasse Sportliche Großkaliber Pistole/Faustfeuerwaffe Großkaliber/Männer errang Wilhelm Dürnitzhofer mit 558 Punkten Platz 21, beim Bewerb Sportliches Selbstladegewehr/100m/Senioren erlangte Walter Blüml Platz 14 mit 165 Punkten.

Yvonne Möslinger holte sich mit 384 Punkten souverän Gold in der Klasse Kleinkaliber Gewehr/50m/stehend/aufgelegt/allgemein, gefolgt von ihrem Mann Stephan, der mit 359 Punkten Bronze gewann.

In den Mannschaftsbewerben wurde der Medaillenregen fortgesetzt. Gold gab es für die Weitraer Schützen Matthias Seidl, Thomas Brunner und Günter Glaser in der Klasse Sportpistole. Silber erreichte die Mannschaft Yvonne und Stephan Möslinger sowie Hermine Jedlicka in der Klasse Kleinkaliber Gewehr/50m/stehend/aufgelegt und Bronze gab es in der Klasse Standardpistole für die Mannschaft Matthias Seidl, Thomas Brunner und René Hahn.

Der nächste Bewerb startet am kommenden Sonntag mit den allgemeinen Bezirksmeisterschaften in Hollabrunn.

