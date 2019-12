Auch wenn die Wetterprognose für die nächsten Tagen frühlingshaft aussieht, sind die Verantwortlichen der Arra-Lifte in Harmanschlag zuversichtlich, die Schneereserven über Weihnachten erhalten zu können. Bis 22. Dezember ist der Fantastic-Lift wochentags von 13 bis 16.30 Uhr und am Wochenende von 8.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb.

Am Aichelberg in Karlstift stand am vergangenen Wochenende einem Schivergnügen nichts im Wege. Jetzt ist aber einmal Pause. „Sobald es die Witterung erlaubt, werden wir wieder beschneiden und die Lifte starten", betont Wolfgang Landl.