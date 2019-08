Versprechen sind da, um eingehalten zu werden. Eines, das der Salzburger Johannes Seilern-Aspang, der Neffe des Litschauer Schlossbesitzers, den Bewohnern der Litschauer Katastralgemeinde Schlag gegeben hat, wurde gebrochen. Das sagt jedenfalls Sonja Girsch, ehemalige Bewohnerin von Schlag.

Sie fand heraus, dass der Geschäftsführer der Seilern-Aspang Immobilien GmbH das Haus am Dorfanger in Schlag vermietet – und dass, obwohl er nach dem umstrittenen Kauf dieses Anwesens versprochen habe, es nur privat nutzen zu wollen. „Nachdem ich mein Haus in Schlag vor zwei Jahren verkauft hatte, suchte ich für einige Tage eine Bleibe im Raum Litschau. Auf ‚booking.com‘ fand ich die Anzeige der Salzburger Immobiliengesellschaft“, erzählt Girsch. Mit „Eleganz, Tradition und Komfort in Traumlage“ wird dieses Landhaus auf einer Internet-Seite als „Luxusdomizil“ und „stilvolle Ruheoase“ mit eigenem Badeteich beworben.

VP-Stadtführung hob Verkaufsverbot auf

Das angebliche Versprechen gibt es seit 2016. Damals kaufte die Immobilien GmbH aus Salzburg den Pechofenteich, was wie berichtet zu Protesten aus der Bevölkerung von Schlag geführt hatte. Der Gemeinderat hatte den Dorfbewohnern nämlich zuvor bis 2019 Zeit gegeben, Ideen für die Gestaltung und Nutzung dieses Areales einzubringen. Dann hatte die ÖVP aber trotz zuvor verhängter Bausperre den Verkauf des Teiches im Gemeinderat durchgepeitscht. Auch deshalb, weil Seilern-Aspang Abstriche gemacht hatte: So erlaubte er die Nutzung der Eisfläche im Winter.

Weiters gab es laut Sonja Girsch eine kleine Gesprächsrunde mit VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann, Vize Reinhard Fürnsinn und Schlagern, denen Seilern-Aspang versichert habe, das Haus nur privat zu nutzen.

Doch jetzt ist es etwas anders: Anrainer wissen vom Badeverbot im Pechofenteich oder vom Verbot, am Seilern-Aspang-Areal spazieren zu gehen. Stadtchef Hirschmann dazu auf NÖN-Nachfrage: „Mich als Bürgermeister geht es nichts an, wenn jemand sein Privathaus vermietet. Außerdem hat Johannes Seilern-Aspang viel Geld investiert und heimische Firmen beschäftigt. Darüber freue ich mich.“

"Wer darin lebt, das ist doch egal."

Der Salzburger selbst geht gegenüber der NÖN auf die aktuellen Vorwürfe nicht ein. Allgemein kann er aber die Aufregung um sein von einem Privaten angekauftes Haus nicht nachvollziehen: „Ich bin hier aufgewachsen. Daher habe ich es auch gekauft und um viel Geld umgebaut. Wer darin lebt, das ist doch egal.“

Als Eigentum der Immobiliengesellschaft sei dieses Haus natürlich ein Ertragsobjekt und müsse „Geld abwerfen“. Daher werde es auch vermietet, selbstverständlich mit allen erforderlichen Genehmigungen und Abgaben. „Das Haus ist sehr gut genützt, egal ob von Familie, Freunden oder Gästen“, meint Seilern-Aspang, der damit eine Belebung der Region sieht. „Alle, die hier sind, lassen ja auch Geld da. In Salzburg ist diese Art der Nutzung eine pure Tourismusförderung.“

Dass einige Schlager den Erfolg eher mit Neid verfolgen, könne er nachvollziehen: „Sie bedenken nicht, dass die Jungen wegziehen und somit der Ort irgendwann ausstirbt. Mit unseren Gästen wird er aber belebt und bekannt gemacht. Unter den Gästen befand sich auch schon die Musikgruppe Wanda.“ Er sieht den Erfolg als Ansporn.

„Kritik von einigen Wenigen bin ich gewohnt, egal was ich mache, es passt denen nicht“, sagt Seilern-Aspang: „Aber eines ist fix: Es wird nicht das letzte derartige Projekt sein. Im Endeffekt profitieren alle hier. Mit unseren Gästen ist sogar wieder Kinderlachen im Ort eingezogen, darauf hat mich ein Landwirt aufmerksam gemacht.“