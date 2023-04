Schlagerstar zu Gast Viele Fans: Oliver Haidt trat im „Carrousel“ in Kirchberg auf

KT Karl Tröstl

Carrousel-Betreiber Herbert Steinmetz begrüßte Oliver Haidt in Kirchberg. Foto: Karl Tröstl

V iele Gäste kamen am Samstag in die Diskothek „Carrousel“ in Kirchberg: Sie wollten den oststeirischen Schlagerstar Oliver Haidt live erleben.