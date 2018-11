Kunst-Hand-Werk-Ausstellung „Linum“ eröffnet .

Die traditionelle Kunst-Hand-Werk-Ausstellung „Linum“, die heuer erstmals nur an einem November-Wochenende stattfindet, wurde am 24. November im Schloss Weitra mit einem Brunch und fideler Musik eröffnet. Noch am 24. November bis 18 Uhr und am 25. November von 10 bis 18 Uhr präsentieren an die 40 Kunsthandwerker ihre Arbeiten.