Ex-Mitarbeiter brach in neues Gmünder Friseurstudio ein .

Doppeltes Pech für eine Friseurin, die erst im Dezember 2019 ihr Studio in Gmünd eröffnet hatte: Ausgerechnet in der Zeit des coronabedingten Stillstandes brach ihr bereits ehemaliger Mitarbeiter – laut Polizei ein 32-jähriger Syrer mit Wohnsitz in Gmünd – ins Studio ein.