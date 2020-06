Schnapsdiebe im Eurospar .

Zwei Tschechen wollten am 9. Juni im Eurospar in Gmünd Spirituosen stehlen. Das Duo flüchtete vom Tatort, konnten aber von der Polizei im Stadtgebiet verhaftet werden. Der Ältere ist in Haft, gegen ihn liegt ein aufrechter Haftbefehl sowie ein Aufenthaltsverbot in Österreich vor.